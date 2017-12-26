Visa и Mastercard не ужились с российскими технологиями

Visa и Mastercard через две недели после вступления в ассоциацию ЦБ для развития финансовых технологий «Финтех» были исключены из нее. Эту информацию подтвердили три источника газеты «Ведомости».

По версии источников, такое решение было принято в связи с тем, что «Финтех» работает над значимыми госпроектами, а Visa и Mastercard — иностранные компании.

Ассоциацию «Финтех» в декабре 2016 учредили Центробанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, банк «Открытие», Альфа-банк, Национальная система платежных карт (оператор российской платежной системы «Мир») и Qiwi. Руководителем ассоциации выбран гендиректор Qiwi Сергей Солонин.

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В течение года в ассоциацию вступили еще 12 участников.

Годовой взнос для участников ассоциации составляет 15 млн руб., для ассоциированных членов взнос составляет 7,5 млн рублей. При этом ассоциированные члены имеют право принимать участие в рабочих группах направлений, но не имеют права голоса. На базе «Финтеха» ведется работа над проектами удаленной идентификации россиян, технологии распределенного реестра (платформа «Мастерчейн»), открытых API и платформы быстрых платежей.

12 октября «Финтех» сообщил, что Visa и Mastercard стали ассоциированными членами ассоциации.

Гендиректор Visa в России Екатерина Петелина заявила тогда, что «участие в ассоциации «Финтех» позволит нам объединить усилия по развитию глобальных финтех-решений с ведущими участниками российского рынка». Глава Mastercard в России, Казахстане, Белоруссии и Армении Алексей Малиновский отмечал, что это сотрудничество «будет способствовать дальнейшему развитию в России безналичной экономики и внедрению передовых платежных практик и инструментов».

В настоящее время Visa и Mastercard не указаны среди участников в списке на официальном сайте «Финтеха». В ассоциации на запрос «Газеты.Ru» не ответили.

Один из источников «Ведомостей» отмечает, что исключение международных платежных систем выглядит разумно, поскольку это банковская ассоциация, в которой к тому же тестируются новые технологии, и данный шаг продиктован вопросами безопасности.

В Qiwi и платежных системах на запрос «Газеты.Ru» не смогли оперативно ответить.

Как комментирует юрист BMS Law Firm Владимир Шалаев, скорее всего, исключение компаний связано с вопросами безопасности. «Финтех» занимается разработкой новых технологий, некоторые из которых имеют государственное значение. «Скорее всего, не о всех проектах известно широкому кругу лиц. Вполне вероятно, что переговоры с компаниями действительно ведутся, и они продолжат участие в деятельности ассоциации, но уже на других условиях, например, с другими параметрами доступа к информации. На развитии российских технологий такое решение вряд ли как-то отразится», — добавляет он.

Ассоциация занимается в том числе крупными проектами. 21 декабря наблюдательный совет ассоциации выбрал подрядчика для разработки прототипа «Системы быстрых платежей». Данная платформа позволит физлицам делать переводы, совершать платежи, при этом зачисление денег будет происходить за несколько секунд. Переводы можно будет делать по номеру телефона, адресу электронной почты, аккаунту в соцсети. Прототип новой системы создаст компания «БПЦ банковские технологии». После тестирования прототипа, запланированного на начало 2018 года, будет выбран создатель платформы.

При этом на рынке существует определенный дефицит кадров среди исполнителей. Так, в октябре первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что в области финансовых технологий существует нехватка квалифицированных кадров.

«Есть уже проблема с набором высококвалифицированных кадров в финтехе. Когда мы задаем требования, которые мы хотели бы получить в том или ином профайле, к сожалению, на рынке пока таких профайлов не готовится», — сказала она, обратив внимание, что более 80% банков как в России, так и в мире связывают свое будущее с развитием финансовых технологий.

В сентябре зампред ЦБ Василий Поздышев заявил, что традиционный банкинг уступит первенство финансовым технологиям через пять лет.

«Совершенно очевидно, и регуляторам тоже очевидно, что финтех и технологии, связанные с диджитализацией, будут являться основным драйвером, который будет менять мировую финансовую систему, и он уже ее меняет», — сказал он, отметив, что более 60% кредитных организаций в России уже связывают свою стратегию с развитием финтеха.

21 декабря в Госдуму внесен законопроект об обязанности интернет-магазинов принимать карты российской платежной системы «Мир».

Поводом для создания российской платежной карты стали санкции, наложенные США на Россию весной 2014 года. 21 марта 2014 года из-за санкций Visa и MasterCard без уведомления заблокировали операции по картам банка «Россия», его дочерней организации Собинбанк, а также СМП Банка.