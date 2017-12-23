Президент Украины Петр Порошенко выразил радость решением Стокгольмского арбитража по газовому спору между российским гигантом «Газпром» и украинской компанией «Нафтогаз».

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«Сегодня был сделан огромный вклад в энергетическую безопасность нашего государства — победа «Нафтогаза» над «Газпром» в Стокгольмском Арбитраже. Эта победа — историческая. Украина соскочила с газового крючка и получила настоящую энергетическую независимость», — написал украинский лидер в своем твиттере.

В пятницу 22 декабря Арбитражный институт Торговой Палаты Стокгольма (Стокгольмский арбитраж) подвел итоги спора между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» из-за контракта на поставку российского газа.

«Нафтогаз» не будет платить в полном объеме за нарушение условия «бери или плати» и добился ретроспективного понижения контрактной цены. Но при этом ему придется в 2018-2019 годах закупать у российской компании по 5 млрд кубометров газа в год (сейчас объем закупок нулевой), а также выплатить «Газпрому» $2 млрд.

Российская и украинская стороны трактуют решение Стокгольмского арбитража в свою пользу.

«Нафтогаз» сообщил, что выиграл арбитраж против «Газпрома» «по всем спорным вопросам». Арбитраж полностью отклонил требования «Газпрома» по пункту «бери или плати» на сумму $56 млрд за 2009-2017 годы. «Нафтогазу» удалось снизить контрактную стоимость газа, полученного во втором квартале 2014 года, с $485 до $352 за тыс. кубометров.

«Благодаря пересмотру контрактной цены Нафтогаз сэкономил 1,8 млрд долл. на закупках газа, приобретенного в 2014-2015 годах», — сообщает компания.

«Нафтогаз» оценивает общий позитивный эффект решений арбитража более чем в $75 млрд за весь срок действия контракта на поставку газа. Но это не все, что решил Стокгольмский арбитраж. Вторая часть вердикта суда, о которой сообщает российская сторона, говорит в пользу «Газпрома». Во-первых, суд обязал Украину покупать в 2018-2019 году у «Газпрома» по 5 млрд кубометров газа в год.

Во-вторых, суд принял решение о выплате «Газпрому» просроченной задолженности за поставки газа в размере $2,019 млрд. Причем в интересах «Нафтогаза» отдать российскому концерну эти деньги как можно скорее — за каждый день просрочки будет взиматься 0,03%.

«Также суд отказал «Нафтогазу» в праве на пересмотр цены газа за период с мая 2011 года по апрель 2014 года и во взыскании переплаты за газ за тот же период в сумме около $14 млрд», — цитирует сообщение «Газпрома» РИА «Новости».

Тяжба между «Газпромом» и «Нафтогазом» ведется в Стокгольмском арбитражном суде с 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ на Украину и на транзит газа через Украину от 2009 года.

«Газпром» потребовал оплаты невыбранного «Нафтогазом» газа по условию take-or-pay («бери или плати»), полной оплаты за поставки в конце 2013 года и весной 2014 года, а также штрафов и пени на общую сумму $47 млрд.

«Нафтогаз», в свою очередь, требовал пересмотра цен на газ с мая 2011 года и компенсации переплаты сначала на $13 млрд, а потом увеличил свои исковые требования до $18 млрд.

Суды между «Газпромом» и Украиной ведут не только в Швеции. С 2015 года «Газпром» обвиняется Киевом в «злоупотреблении монопольным положением» на рынке транзита газа на Украине и нанесении в связи с этим ущерба экономике страны.

В мае 2017 года Хозяйственный суд Киева киевский суд иск Антимонопольного комитета Украины (АКУ) к «Газпрому» удовлетворил и обязал российскую компанию выплатить штраф и пени на общую сумму 171,8 млрд гривен (около $6,4 млрд). Все судебные инстанции Украины отклонили попытки «Газпрома» оспорить решение АКУ. Об этом написал в своем фейсбуке министр юстиции Украины Павел Петренко.

«Проще говоря, если до сих пор можно было взыскать только средства «Газпрома», размещенные в банках, то теперь взыскание распространяется на все имущество должника», — заявил Петренко.

Кроме тяжбы Украины с «Газпромом», есть еще арбитражное производство в Гааге по иску «Нафтогаза» в отношении России, в котором компания требует возместить около 7 млрд долларов убытков из-за потери активов в 2014 году из-за воссоединения Крыма с Россией.