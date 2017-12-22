Европейский отбор: Словакия арестовала украинский газ

Суд в Словакии 20 декабря арестовал поставки газа из Словакии в адрес НАК «Нафтогаз Украины». Речь идет об иске итальянской компании IUGas (Italia Ukraina Gas) о взыскании долга по старой сделке, по которому Стокгольмский арбитраж вынес решение еще 19 декабря 2012 года.

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«Нафтогаз» и IUGas в 2003 году заключили контракт, согласно которому «Нафтогаз» должен был поставить IUGas в 2004-2013 годах 13,1 млрд кубометров газа по цене 110 долларов за тысячу кубометров. За недопоставку суд в конце 2012 года постановил взыскать с «Нафтогаза» $12,7 млн.

В настоящий момент, как отмечает украинское издание «Зеркало недели»,

общая сумма иска, включая штрафы и пени, составляет около $21 млн.

Итальянская компания пыталась добиться исполнения решения Стокгольмского арбитража 2012 года в самой Украине, однако эти попытки не увенчались успехом. После этого в рамках международного права IUGas обратилась в суды других стран.

Согласно юридическим нормам, решение арбитража направляется в суды других стран и исполняется там согласно внутренним процедурам в соответствии с законодательством данной страны, в данном случае — Словакии.

Официально украинская сторона пока не подтвердила факт ареста своего газа в Словакии. Министр энергетики Украины Игорь Насалик сказал РИА «Новости», что не располагает информацией об этом.

Источники местных СМИ в «Нафтогазе» говорят, что арест газа действительно был и сейчас компания выясняет ситуацию. Дело усложняется тем, что компания-истец сама проходит процедуру банкротства, и «Нафтогаз» сейчас пытается установить, кто юридически уполномочен представлять интересы IUGas.

Банкротство IUGas снижает вероятность внесудебного урегулирования спора, поскольку, судя по всему, иск был подан назначенным кредиторами управляющим, а значит, истец заинтересован в том, чтобы взыскать с «Нафтогаза» долг в полном объеме и в предельно сжатые сроки, отмечает партнер компании «НАФКО-Консультанты» Ирина Мостовая.

«Можно предположить, что сейчас «Нафтогаз» будет искать возможности урегулировать данный конфликт во внесудебном порядке, однако, если этого сделать не получится (а такая вероятность высока), придется обращаться в Стокгольмский арбитраж с целью обжалования решения об аресте активов, в данном случае топлива», — добавляет юрист.

В пресс-службе оператора газотранспортной системы страны «Укртраснгаз» РИА «Новости» заверили, что объем поставок газа из ЕС на Украину из-за ареста газа в Словакии не сократился.

«В данный момент наши диспетчеры говорят, что они не видят изменений в объемах поставок (из ЕС). Нужно смотреть на будущее, как будет меняться ситуация», — сказал собеседник агентства.

В «Укртрансгазе» пояснили, что изменение объемов поставок будет зависеть от того, как трейдеры «Нафтогаза» будут менять заявки на импорт.

«Нафтогаз Украины» перестал закупать российский газ по действующему до 2020 года контракту с «Газпромом» с ноября 2015 года. В настоящее время «голубое топливо» страна приобретает у европейских поставщиков по «реверсной схеме», то есть, фактически, перекупая у Словакии, Венгрии и Польши тот же российский газ.

Основную часть газа по реверсу Украина закупает в Словакии. В 2017 году поставки оттуда составят свыше 8 млрд кубометров.

Всего, по данным «Нафтогаза», за 11 месяцев 2017 года компания импортировала с европейского рынка 20,9 млрд куб. м газа, что на 2 млрд куб. м (или на 17%) больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Компания заверяет, что в этом году закупала газ у 13 европейских поставщиков, и ни одна из этих компаний не поставила более 30% объема импортируемого газа.

Одновременно растет экспорт углеводородов в Словакию из России. По данным Российского экспортного центра (РЭЦ), за 10 месяцев этого года экспорт из России в Словакию составил $2,4 млрд (рост 29,2%). При этом, как пояснила «Газете.Ru» торгпред России в Словакии Екатерина Белякова, около 90% этого экспорта приходится на сырье.

На этой неделе экс-премьер Словакии Ян Черногурский во время «Делового завтрака», организованного РЭЦ, заявил, что, несмотря на санкции, Словакия всегда была на стороне России и поддерживает Москву в вопросах поставки газа на Украину.

Источник РИА «Новости» в «Нафтогазе» заявил, что в компании решение суда по аресту газа считают «политическим».