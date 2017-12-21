Атомный побег: Украина купит ядерное топливо на Западе

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил на днях, что страна в 2018 году планирует увеличить долю закупок ядерного топлива у шведского подразделения американской Westinghouse для своих атомных электростанций с 40% до 55%.

«Если на сегодняшний (день) 60% поставляют россияне, 40% — Westinghouse, то уже буквально в следующем году мы выйдем в пропорцию 55% на 45% в пользу (Westinghouse), и это позволит нам не зависеть от одного поставщика», — сказал украинский министр.

В настоящее время на Украине на четырех АЭС работают 15 энергоблоков типа ВВЭР (водо-водяной корпусной энергетический ядерный реактор) российского образца общей установленной электрической мощностью 13,8 ГВт. Оператором всех действующих атомных станций страны является госпредприятие «НАЭК «Энергоатом». Оно приобретает ядерное топливо по контрактам с российской компанией ТВЭЛ (входит в ГК «Росатом») и шведским подразделением «дочки» японской Toshiba — Westinghouse Electric Sweden.

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В январе-октябре этого года «Энергоатом» закупил ядерное топливо на общую сумму $381,1 млн, из них $244,3 млн (64%) было потрачено на топливо российского производства, $136,8 млн (36%) — шведского.

Украина, безусловно, является важным рынком для «Росатома» — это вторая страна после России по количеству эксплуатируемых реакторов российского дизайна, говорит Алексей Хохлов, руководитель направления «Электроэнергетика» Энергетического центра бизнес-школы «Сколково».

Но для выручки ТВЭЛ выпадение этих доходов не станет критическим. В 2016 году компания заработала более $2,6 млрд долларов США, а объем закупок ядерного топлива Украиной в этом же году составил чуть менее $505 млн, из которых на долю РФ пришлось около 70%. По словам Хохлова, выпадающие доходы «Росатом» вполне может компенсировать за счет выхода в сегменты конкурентов — госкорпорация активно развивает проект ТВС-Квадрат по изготовлению ядерного топлива для реакторов западного дизайна и уже заключила несколько контрактов в Европе и США.

Происходящие события с ростом доли Westinghouse на рынке ядерного топлива в Украине являются лишь одним из эпизодов глобальной конкурентной борьбы, отмечает эксперт.

О планах по увеличению доли топлива Westinghouse Минэнерго Украины говорит уже не первый год. Так, в 2015 году в то время министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин говорил о планах уже в 2016 году закупить более 60% ядерного топлива у американской Westinghouse.

Но на деле это соотношение оказалось меньшим — в 2016 году на украинские АЭС было поставлено пять партий ядерного топлива производства Westinghouse, а в настоящее время топливо шведского производства используется на трех энергоблоках — втором и третьем Южно-Украинской АЭС и пятом Запорожской АЭС. В начале декабря делегация Westinghouse обсуждала возможности сотрудничества с коллективом Ривненской (Ровенской) АЭС.

Westinghouse ранее уже заявляла, что готова внедрить свое топливо на всех атомных электростанциях Украины.

Президент и CEO Westinghouse Electric Company Хосе Эметерио Гутьеррес ранее сообщил «Интерфаксу», что в 2017 году компания увеличит поставки ядерного топлива в адрес НАЭК «Энергоатома» до шести партий. Планируется, что по шесть загрузок шведского производства в год будет поставляться на Украину до 2020 года.

Российская сторона неоднократно на всех уровнях предостерегала от поспешности на этом пути, призывая учитывать не только политические мотивы, но и соображения безопасности.

Применяемое на украинских АЭС топливо производства Westinghouse Electric не только создает серьезные риски для безопасной работы энергоблоков, но и стоит существенно дороже, обращает внимание партнер практики «Промышленность» АО «НЭО Центр» Александр Ракша.

Единственное преимущество для «Энергоатома» состоит в том, что украинская компания может диверсифицировать закупки, неся при этом дополнительные расходы, которые в конечно итоге будут заложены в стоимость электроэнергии для потребителей, отмечает эксперт.

Сама украинская сторона заверяет, что развивает сотрудничество с Westinghouse не для того, чтобы отказаться от поставок топливных сборок из России, а чтобы диверсифицировать их и снизить зависимость от одного поставщика.

Однако, по мнению экспертов, ставка на Westinghouse оказалась не слишком удачной для обеих сторон.

Весной Westinghouse Electric подала в суд документы о банкротстве. Материнская компания Toshiba понесла многомиллиардные убытки из-за неудачных операций своей американской «дочки»: списала более $6 млрд убытков, связанных с ее ядерным бизнесом в США, и отошла от новых ядерных проектов, обсуждаемых в Индии и Великобритании.

Общий долг компании на тот момент превысил $9,8 млрд, и из-за падения спроса на ядерную энергетику в традиционных для нее странах ЕС, США и Японии покрыть их за счет новых заказов компании будет непросто.

Украинский проект для Westinghouse Electric — пожалуй, самый яркий пример неудачи в сфере атомной энергетики, отмечает Ракша. На адаптацию собственных ТВЭЛов для работы на советских энергоблоках компания потратила в разы больше, чем смогла заработать на их поставке.

Ранее представители «Энергоатома» заверяли, что проблема банкротства затрагивает исключительно ту часть Westinghouse, которая занимается реализацией атомных проектов в США, и на планах поставок топливных сборок на Украину не повлияет.

«Если мы говорим об обеспечении Энергоатома свежим ядерным топливом, то банкротство американского Westinghouse ни в коей мере не касается деятельности и исполнения обязательств шведского подразделения компании Westinghouse», — заверял в интервью НВ «Бизнес» первый вице-президент НАЭК «Энергоатом» Александр Шавлаков.

Westinghouse Electric банкротится и сейчас просто исполняет обязательства по ранее заключенным контрактам во избежание роста долгового бремени и в интересах кредиторов, но процедура банкротства имеет свое начало и конец. Так что далеко не факт, что в перспективе, скажем, двух лет доля Westinghouse Electric на украинском рынке не сократится до нуля просто в силу того, что компания прекратит свое существование и будет ликвидирована.

В своем выступлении 18 декабря Насалик также напомнил, что в стране ведется сооружение централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) в чернобыльской зоне отчуждения по технологии американской компании Holtec.

Туда отработанное топливо будет свозиться с Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой станций. Запорожская АЭС с 2000-х годов не вывозит ОЯТ, реализовав программу его сухого хранения на своей площадке. Таким образом, по словам министра, Украина сможет не платить ежегодно России $200 млн за временное хранение отработавшего ядерного топлива.

Шавлаков ранее выражал надежду, что с 2020 года Украина «не будет зависеть от Российской Федерации как государства, которое принимает отработавшее ядерное топливо к себе на хранение, на переработку».