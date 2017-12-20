Прочь из страны: куда улетают россияне

2017 год стал прорывным для авиационной отрасли России — за 11 месяцев российские перевозчики обслужили 97,5 млн пассажиров, что на 19,1% больше, чем в 2016 году. Пассажирооборот, по данным Росавиации, с января по ноябрь вырос более чем на 20% — до 238,9 млрд пассажиро-километров. При этом растет как сегмент внутренних перевозок, так и количество билетов, проданных на рейсы за рубеж.

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Минтранс ожидает, что

по итогам года российские авиакомпании смогут перевезти свыше 100 млн пассажиров.

«Это, конечно же, достаточно серьезный рекордный показатель», — сказал глава ведомства Максим Соколов в эфире телеканала «Россия 24».

Аналитики и ведущие игроки отрасли связывают это с укреплением курса рубля, снижением цен на билеты за границу и открытием курортов Турции.

«Газета.Ru» составила топ-10 самых популярных у россиян авиационных направлений в 2017 году.

Крым падает, но не сдается

ТАСС Аниматоры на пляже Черного моря в Ялте

Перелеты внутри страны по-прежнему остаются наиболее массовыми и востребованными среди россиян. Согласно данным Росавиации, пассажиров на внутренних направлениях почти вдвое больше, чем на международных.

При этом,

средний чек на перелеты внутри России упал на 3,5%,

отмечает сервис Aviasales.

Здесь по числу проданных билетов, по версии большинства операторов, лидирует Крым.

Сервис Ту-ту.ру отмечает, что перелеты из Москвы в Крым занимают 7,2% от общего числа проданных по России билетов. И хотя за год доля полуострова снизилась на 1,7 п.п., ему все равно удалось удержаться наверху турнирной таблицы.

Первое место Крым продолжает «держать» скорее вопреки обстоятельствам, чем благодаря им. Условия для туристического развития полуострова складываются сейчас не самые благоприятные: после открытия Турции ушла часть турпотока с российских курортов. Так,

по данным министерства туризма и курортов Крыма, за 10 месяцев 2017 года полуостров посетило 4,9 млн туристов, что на 4% меньше чем за аналогичный период 2016 года.

В будущем на привлекательности Крыма может сказаться введение курортного сбора (на полуострове он с начала туристического сезона 2018 года составит 10 рублей в день с человека). С 2019 года отмена действующего режима нулевой ставки НДС на авиаперелеты в Симферополь может привести к росту цен на билеты.

По данным сервиса aviasales.ru, средняя стоимость перелета из Москвы в Симферополь и обратно в 2017 году составила 10 402 рублей, в летний сезон — 15 403 рубля. В 2016 году авиабилеты из столицы в Крым в среднем стоили 9 961 рублей.

Кубань догоняет

Нина Зотина/РИА «Новости» Участники фестиваля красок на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Красной Поляне, 2016 год

Второе место в рейтинге авианаправлений 2017 года разделили курорты Краснодарского края.

По версии сервиса Biletix, лидером по росту продаж на внутреннем направлении стал Краснодар — спрос на авиабилеты в столицу Кубани вырос на 55%.

В Ту-ту.ру отмечают, что в этом году подешевели рейсы в Сочи — в среднем на 15,2%.

Аэропорты Краснодарского края (Краснодар, Сочи, Анапа и Геленджик) в январе-ноябре 2017 года увеличили пассажиропоток на 8% по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года — до 10,2 млн человек. Аэропорт Краснодара увеличил пассажиропоток на 17%, Сочи — на 7%, Геленджик — на 11%. Уменьшение зафиксировано только в Анапе — местный аэропорт обслужил за 11 месяцев всего 1,32 млн человек, что на 4% меньше, чем в 2016 году.

Сочи показывает рост уже более трех лет: летом это самое востребованное пляжное направление, а зимой — для горнолыжного отдыха,

за счет такой всесезонности ему удается сохранять высокие позиции в течение всего года, отмечает директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес.

Турция поманила обратно

Сергей Бобылев/ТАСС Отдыхающие на берегу Средиземного моря в турецком Кемере, август 2017 года

Турция в этом году стала безусловным фаворитом у россиян среди зарубежных направлений. Большая часть спроса пришлась на чартерные перевозки — россияне по-прежнему предпочитают пакетные туры на турецкие курорты. По данным Росстата, именно Турция занимает первое место по числу выездных турпоездок россиян за рубеж — с января по сентябрь турецкие курорты посетили свыше 3,9 млн человек из РФ.

Наряду с повышением спроса на пакетные туры растет число самостоятельных путешественников, посещающих турецкие города. По данным портала Aviasales.ru, Турция летом и осенью по популярности заняла третье место среди зарубежных направлений у россиян, в то время как прошлым летом была на 10 месте.

Этим летом Турция стала популярнее на 65%, а средняя стоимость авиаперелета снизилась с 28 665 рублей в 2016 году до 23 659 рублей в 2017-м. Каждый седьмой турист из России, предпочитающий дальнее зарубежье, летит в Турцию, отмечают в Ту-ту.ру.

Молдавия вместо Таиланда

Вадим Денисов/ТАСС Во время празднования Дня независимости Молдавии в Кишиневе, 2014 год

Самым популярным зарубежным направлением у самостоятельных путешественников, по данным сервисов бронирования, в этом году стал Кишинев.

На Кишинев приходится каждый десятый вылет за границу.

За год доля рейсов в столицу Молдавии увеличилась с 8,9% до 10,4%. Цена же, напротив, снизилась на 17% — до 11,2 тысячи рублей, по информации Ту-ту.ру.

По данным Росстата, в Молдову за 9 месяцев отправились 205 тысяч туристов. Рейсы из РФ в Молдову востребованы в основном гражданами этой республики, которые приезжают в Россию работать, а потом возвращаются к своим семьям, обращает внимание аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. Как свидетельствуют данные Федеральной миграционной службы (ФМС), за девять месяцев 2017 года в России поставлено на миграционный учет свыше 407 тысяч граждан Молдовы. Из них 174 тысячи указали целью прибытия работу, 7,6 тыс. =- учебу, в качестве туристов прибыли в Россию менее 4 тыс. молдаван. Кроме того, через Кишинев многие россияне летят дальше в Западную Европу.

Страны СНГ, вроде Молдавии или Узбекистана, постепенно встают на место Юго-Восточной Азии, которая была «меккой» для дауншифтеров до кризиса 2014 года, считает Яковенко. За счет относительной стабильности рубля и местных невысоких цен россияне тоже нередко выбирают эти направления для познавательного и гастрономического туризма.

Армения для самостоятельных

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Следующий по популярности у россиян Ереван. Средняя цена на билет из Москвы в столицу Армении и обратно составила в 2017 году около 14 тыс. рублей, снизившись почти на 10% по сравнению с тарифами 2016 года. Таким образом,

Ереван стал одним из самых дешевых направлений среди стран СНГ, разместившись по этому показателю на третьем месте после Минска и Кишинева. Выбирают Армению, как правило, самостоятельные путешественники.

Впрочем, спрос растет не только на авиарейсы в армянскую столицу. В 2017 году вдвое вырос спрос на билеты в другой армянский город — Гюмри. В OneTwoTrip это объясняют открытием прямого рейса лоукостера «Победа» из Москвы в Гюмри, благодаря которому средняя стоимость авиабилетов в этом направлении снизилась на 7%.

В Минск к родственникам

Виктор Толочко/РИА «Новости» Гражданская техника производства Белоруссии во время парада в Минске, посвященного празднованию Дня независимости Белоруссии

Белоруссия традиционно является одним из самых дешевых и востребованных направлений у россиян. Немного уступив в этом году Армении, рейсы Москва-Минск сохранили долю рынка на уровне 5,8%. При этом, по данным сервиса Ту-ту.ру, средний ценник в этом направлении подешевел почти на 32% — до 8340 рублей.

Минск востребован как со стороны туристов, так и со стороны граждан, летающих в рабочие поездки или к родственникам. Перемещение внутри Союзного государства не ограничено визовым режимом, а Россия и Белоруссия сохраняют тесные связи как на уровне политики, так и бизнеса и граждан.

В этом году доля Белоруссии в объеме бронирований по сравнению с прошлым выросла на 22%, отмечает менеджер по развитию Skyscanner в России Дмитрий Хаванский. Ключевую роль в этом росте играет доступность авиабилетов. По данным Skyscanner, средняя цена перелета в Минск из России и обратно в 2017 году упала на 27% и составила 9 255 руб.

В Тель-Авив на Новый год

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В Израиль, по статистике, летит каждый пятый путешественник, отправляющийся из России в страны дальнего зарубежья.

Однако, как отмечает Ту-ту.ру, доля рейсов Москва-Тель-Авив в общем числе полетов в дальнее зарубежье за год снизилась до 14,1%.

Как свидетельствуют данные Росстата, за девять месяцев 2017 года в этом направлении отправилось порядка 256 тысяч организованных туристов из России. Однако при подсчете итоговых данных по году эта цифра может быть значительно изменена в большую сторону: по данным сервиса Biletix, Тель-Авив — одно из самых популярных у россиян новогодних направлений.

По данным Aviasales, в Тель-Авив в 2017 году стало летать дешевле на 10%. Средняя стоимость перелета снизилась до 27 256 рублей. При этом количество путешественников увеличилось на 35% по сравнению с прошлым годом. Израиль в целом стал популярнее среди россиян после закрытия Египта, к тому же в Израиль не нужна виза.

Кипр дешевеет

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В этом году самым популярным направлением Западной Европы стал. Рост спроса у путешественников кипрской Ларнаки составил 58% и объясняется он, в первую очередь, активностью лоу-кост перевозчиков по данному направлению, отмечает гендиректор Biletix.ru Александр Сизинцев.

По числу проданных билетов Кипр уверено обходит Прагу с общей долей 9% от всех перелетов в Европу. По подсчетам Ту-ту.ру, средняя стоимость билета из Москвы в Ларнаку и обратно составляла 20,9 тысяч рублей, что почти на 5% меньше, чем в 2016 году.

У Кипра много причин быть любимым у россиян, здесь длинный купальный сезон по сравнению с многими другими европейскими морскими курортами — с конца апреля по ноябрь, поясняет представитель туроператора TUI. Кроме того,

с Кипром у РФ действует упрощенный визовый режим — в случае пребывания на острове не более 90 дней оформляется провиза в электронном виде, на основании которой туристу в паспорт по прилету в аэропорт поставят штамп для посещения страны.

При этом действует она только для прибывших прямыми рейсами из России в аэропорты Ларнака и Пафос.

Теплый снег пражской зимы

David W Cerny/Reuters Празднование Дня святого Николая в центре Праги

На Прагу приходится 5,5% всех проданных в Европу билетов. За год стоимость перелетов на этих рейсах упала на 10% до 18 тысяч рублей за перелет в обе стороны, отмечает Ту-ту.ру.

Прага — доступная и понятная Центральная Европа, здесь не такой высокий уровень цен, как в Западной Европе, отмечает Гинес. Кроме того, в Чехии нет сильного языкового барьера — в кафе, ресторанах, магазинах многие говорят по-русски, обращает внимание эксперт.

Декабрь — самое популярное время для путешествия в Прагу, когда в Чехии отмечают и Рождество, и Новый год, обращают внимание в Aviasales. В декабре, по данным поисковика, авиабилеты в Прагу обходятся россиянам дороже всего — в среднем 26 500 рублей.

Основной поток туристов в чешскую столицу идет из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Самары, Ростова-на-Дону, Уфы, Новосибирска, Краснодара и Челябинска.

Грузия как альтернатива Италии и Франции

Последние три года у россиян растет популярность Грузии — после постепенной нормализации отношений между странами. Средняя стоимость билета из Москвы в Тбилиси и обратно составляет 17,5 тыс. рублей, что на 11% дешевле, чем год назад.

Для российских туристов Грузия оказалась менее изученной страной, чем Франция или Италия. Можно сказать, что россияне сейчас снова отрывают для себя эту гостеприимную страну, отмечает представитель туроператора TUI.

По данным Росстата, организованными турами в Грузию воспользовались в январе-сентябре 2017 года 802 тысячи человек. Это больше, чем в Грецию, Италию, Испанию и даже на Кипр.

Под знаком мяча

В 2018 году в России состоится Чемпионат мира по футболу, из-за чего операторы ожидают значительного увеличения авиаперевозок внутри страны. Рост спроса покажут все популярные российские направления и места проведения матчей: после жеребьевки продажи авиабилетов на период проведения ЧМ-2018 в российские города, принимающие мундиаль, уже вырос в 2,2 раза, отмечает Гинес.

Лидерами рейтинга среди зарубежных направлений в следующем году имеют все шансы стать открытые для российских туристов Турция и Египет, если они смогут быстро нарастить докризисные объемы и правильно выстроить свою маркетинговую политику, считает Сизинцев. С точки зрения самостоятельного туризма, ситуация будет определяться экономической и финансовой ситуацией в целом, ценовой политикой авиакомпаний и активностью лоу-кост перевозчиков, добавляет эксперт.