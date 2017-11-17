Безумное ралли: биткоин побил все рекорды

Биткоин менее чем за неделю совершила гигантский скачок – еще в понедельник ее курс составлял $6 366,73, а уже в пятницу криптовалюта установила исторический рекорд, превысив отметку в $8 тыс.

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Предыдущий рекордный показатель ($7 882) был достигнут 8 ноября.

По мнению руководителя исследовательского отдела Blockchain Capital Спенсера Богарта, сегодняшний рост связан с возрождением интереса к хардфорку Segwit2x.

На прошлой неделе в системе биткоина должно было произойти обновление протокола (SegWit2x), который был призван изменить ряд правил. Отношение участников рынка к данному проекту остается спорным. Некоторые игроки ждали, что с его запуском цена на криптоактив кратно вырастет, многие «держали» и покупали биткоин. Однако в итоге запуск SegWit2x был отложен.

«Несмотря на то, что его реализация была отложена, все еще остаются группы людей, которые планируют завершить хардфорк. В результате, часть капитала перетекает из других криптовалют в биткоин…», — цитирует Спенсера агентство Bloomberg.

Российские эксперты, напротив, считают, что отказ от SegWit2x успокоил инвесторов и подстегнул интерес к криптовалюте.

Как только именитые сторонники форка Джефф Гарзик, Майк Белш и Джихан Ву заявили, что отказываются от своих планов, инвесторы воодушевились и подстегнули стремительный рост курса биткоина.

Сообщество не достигло консенсуса, а если быть точными большинство не поддерживает SegWit2X, поэтому стремительного падения цены биткоина ожидать не стоит, подчеркивает СЕО BAZISTА Вахтанг Абдуладзе.

Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич отмечает, что нынешний рост биткоина связан также c ожиданием прихода на рынок институциональных инвесторов.

Триггером ночного ралли 17 ноября, когда биткоин преодолел отметку $8 000 на бирже Bitfinex, стала пока официально не подтвержденная информация о старте тестирования фьючерса на Чикагской товарной бирже (CME) уже 20 ноября, отмечает он.

Динамика курса будет зависеть от фактического запуска фьючерса CME Group и СВОЕ, решения проблемы масштабирования и ситуации с возможным запретом на продажу дешевой энергии для китайских майнинг-заводов, так как власти провинции Сычуань уже вплотную занялись этим вопросом, добавляет Купцикевич.

Эксперты и аналитики отмечают, что в такой волатильности биткоина нет ничего необычного и в долгосрочной перспективе стоимость криптовалюты будет только расти.

Криптовалюты, как спекулятивный инструмент, подвержены тем же рискам и механизмам воздействия, что и любые другие спекулятивные активы, отмечает учредитель АНО «ПравоРоботов», член экспертного совета по цифровой экономике Госдумы РФ Никита Куликов.

К концу года рынок практически единогласно ожидает $10 000 за BTC, то есть примерно на 20% выше с текущих уровней,

подчеркивает Курцикевич.

На рынке криптовалют правят новости, обращает внимание аналитик фонда The Token Fund Александр Мурадов. Положительные новости могут двинуть цену на новые высоты с ближайшей целью $8,5-8,6 тыс. за биткоин. Отрицательные приведут к падению до ближайшей цели $7-7,1 тыс. Сложно предсказать перспективы на полтора месяца вперед, так как рынок очень волатильный, добавляет эксперт.

Главный аналитик Национальной Ассоциации Блокчейн Алексей Петровский говорит, что наблюдение за циклами роста и коррекции показывает, что курс основной валюты Bitcoin следует двухмесячному интервалу. За эти два месяца курс достигает локального максимума, за которым следует коррекция на 30% в течении 5-15 дней, после чего котировки удваиваются.

При пробитии уровня $8000 за 1 BTC можно осторожно ожидать новой цели на уровне $10500-$11600 ко второй недели января на фоне позитивных новостей с рынка, считает он.

Тема криптовалюты становится все популярнее в самых широких кругах. И хотя правительство РФ биткоин не очень жалует, и многие чиновники не одобряют ее распространение, на прошлой неделе в минфине пообещали, что не будут запрещать торговлю биткоинами.

«Прямого запрета не планируется, просто не предполагается прямой легализации этой деятельности», — заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев, добавив, что ведомство разрабатывает и регулирование первичного размещения криптовалют (ICO).

Сторонники развития нового вида валюты предложили Минтруду сделать отдельный праздник – день специалиста в области криптовалют. Ведомство Максима Топилина данную инициативу российских финансистов не поддержало.

Согласно правилам установления профессиональных праздников необходимо, чтобы вид или сфера экономической деятельности были указаны в соответствующем общероссийском классификаторе видов экономической деятельности, пояснили в министерстве.

Депутат Госдумы Борис Чернышов и вовсе предложил построить в России город для добычи криптовалюты.

«Майнинг-город поможет людям заработать деньги, купить себе квартиры и другие нужные им вещи. Пополнит и бюджет государства за счет налогов. Если мы построим такое поселение у границы, например, с Китаем, это сразу же вызовет огромный интерес, появятся потоки бизнес-туристов. Такое место станет деловым форумом, принесет инвестиции из зарубежья», — уверен он.

По мнению парламентария, такой город вполне мог бы появиться в Сибири или на Дальнем Востоке рядом с гидроэлектростанцией.