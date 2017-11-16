Битва гигантов: в Дубае победили американские крылья

Борьба межконтинентальных гигантов

Один из крупнейших авиационно-космических салонов мира Dubai Airshow 2017 стал площадкой борьбы за первенство между Boeing и Airbus.

В первый же день деловой программы американский концерн обошел европейского конкурента, заключив соглашение на $5,1 млрд с авиакомпанией Emirates – одним из самых крупных эксплуатантов «эирбасов».

Речь идет о контракте на 40 широкофюзеляжных самолетов 787-10 Dreamliner, которые начнут поставлять с 2022 года. В соглашении предусмотрена возможность заменить лайнеры данной модификации на меньшие 787-9.

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«Мы рассматриваем 787-10 как прекрасное дополнение к нашему флоту Boeing 777 и A380, обеспечивающих нам гибкость в обслуживании и развитии нашей глобальной сети сообщений», — заявил на церемонии подписания шейх эмирата Дубай, являющийся также премьер-министром и министром обороны ОАЭ, Мухаммад ибн Рашид Аль-Мактум.

Многие участники рынка назвали эту сделку большим разочарованием для Airbus.

Европейский концерн давно ведет переговоры с Emirates о продаже дополнительных самолетов A380 — по разным данным, от 20 до 36 самолетов. В настоящее время Emirates является крупнейшим в мире оператором широкофюзеляжных самолетов, в парке перевозчика порядка 100 лайнеров А380, ожидаются поставки еще более чем 40 таких самолетов.

С учетом текущей каталожной стоимости А380, сделка на 36 новых лайнеров могла бы также быть в районе $15 млрд, хотя не исключено, что стороны обсуждают и возможность скидки.

Представители Airbus и Emirates на авиасалоне в Дубае отказались комментировать ход переговоров, однако, президент Emirates Тим Кларк дал понять, что он хочет большего, чем просто скидки на А380.

«Если мы заказываем больше, то хотим быть абсолютно уверены, что на контрактной основе есть волевое решение продолжить линию (по производству лайнера) в течение 10-15 лет», — цитирует Кларка агентство Bloomberg.

В прошлом году на фоне спада интереса к межконтинентальным суперлайнерам со стороны перевозчиков появилась информация о намерении Airbus сократить выпуск самого большого в мире пассажирского самолета А380 – c 27 лайнеров в 2015 году до 12 машин к 2018 году.

В прошлом году Airbus поставила своим заказчикам 28 двухпалубных A380.

Также на Dubai Airshow американский концерн Boeing подписал с авиакомпанией «Азербайджанские Авиалинии» соглашение о заказе на пять самолетов 787-8 Dreamliner. В документе также предусмотрены обязательства на покупку двух широкофюзеляжных грузовых самолетов. Как подчеркивается в сообщении Boeing, соглашение оценивается приблизительно в $1,9 млрд по каталожным ценам.

В концерне называют Boeing 787 Dreamliner – «самым быстропродаваемым широкофюзеляжным самолетом в истории», отмечая, что уже более 65 компаний разместили заказы на более чем 1275 самолетов этого семейства.

Наконец, бюджетная эмиратская авиакомпания Flydubai заключила соглашение с Boeing на поставку 225 самолетов на $27 млрд.

Соглашение включает твердый контракт на поставку 175 самолетов Boeing 737 MAX и опцион еще на 50 лайнеров данного семейства.

Твердый контракт предусматривает покупку порядка 50 самолетов Boeing 737 MAX 10 (вместимостью до 230 пассажиров), остальные — Boeing 737 MAX 8 (до 200 пассажиров) и Boeing 737 MAX 9 (до 220 пассажиров). Первые поставки намечены на 2019 год.

Ранее о том, что на нынешнем салоне Flydubai может разместить крупный заказ, сообщали источники на рынке, однако большинство игроков ожидало, что свой заказ перевозчик разделит между Airbus и Boeing.

Airbus расправил крылья

Впрочем, назвать авиасалон провальным для европейского концерна язык не повернется.

В Дубае Airbus объявил о заключении соглашения на поставку 430 самолетов на общую сумму $49,5 млрд. Это рекордный заказ за всю историю существования компании.

Соглашения заключены с авиакомпаниями, инвестором которых является американский инвестфонд Indigo Partners. Так, венгерский лоукостер Wizz Air заказал 72 самолета A329neo и 74 более крупных A321neo, американская Frontier Airlines заказала 100 A329neo и 34 A321neo, чилийская JetSmart — 56 A329neo и 14 A321neo, мeксиканская Volaris - 46 A329neo и 34 A321neo.

По словам представителей Indigo Partners, в результате этих сделок число самолетов Airbus в авиапарках данных компаний превысит 900.

Рынок довольно бурно отреагировал на эту новость: после объявления о сделке акции Airbus росли почти на 4%.

Позже компания объявила о том, что EgyptAir Airlines является оператором 15 самолетов A320neos, ранее заказанных лизинговой компанией AerCap Holdings.

Узкозюфеляжный А320 — самый продаваемый продукт Airbus и самолет, который помог европейскому концерну подвинуть Boeing на глобальном рынке.

В ходе салона авиаперевозчик Egypt Air и канадский производитель Bombardier подписали соглашение о намерениях по закупке до 24 самолетов. Общая сумма сделки может составить до $2,2 млрд,

отмечается в сообщении компании.

Контрактом предусмотрено приобретение 12 авиалайнеров Bombardier CS300 с 2018 по 2020 г. на $1,1 млрд с опционом еще на 12 самолетов этой серии с 2020 по 2026 г.