Хамон и пармезан доведут до тюрьмы

Власти проигрывают борьбу рядовым российским едокам, подсевшим на качественные и вкусные импортные товары из Европы, США, Канады, Японии... Речь идет о продуктах питания, попавших под ответные санкции России в связи с введением санкций Запада.

«Запретные плоды» продолжают попадать в Россию окольными путями и Минфин предложил ужесточить наказание за ввоз и за вывоз «санкционки».

Необходимые поправки собираются внести в Уголовный кодекс.

Реклама

Для начала запрещенные продукты предлагается приравнять к контрабанде оружия, ядовитых, радиоактивных, взрывчатых веществ и других стратегически важных товаров. Поправки вводятся в статью 226.

Самое мягкое из наказаний за ввоз какого-нибудь испанского хамона или французского сыра будет наказываться «лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет».

Если то же самое деяние совершило должностное лицо с использованием своего служебного положения, то сесть можно уже на срок от 5 до 10 лет и заплатив штраф в миллион рублей.

«Под должностным лицом обычно подразумевается чиновник, госслужащий. Руководитель частной компании под это определение не попадает», — поясняет Александр Сотов, руководитель практики финансовых расследований компании ФБК.

Такое же наказание – до 10 лет тюрьмы — предусмотрено и для рядового гражданина, не являющегося должностным лицом, но в том случае, если было применено насилие к таможеннику или пограничнику.

Наконец, если ввоз санкционной еды организован группой лиц, мера воздействия возрастает еще больше. Срок – до 12 лет, штраф – миллион.

Но и это не все. По словам Сотова, в проекте закона предусматривается возможность «ограничения свободы на срок до полутора лет». То есть, оттрубив 3 года, 7 или 12 лет, любитель санкционки может быть ограничен, например, в передвижении.

«Особое значение приобретает необходимость повышения ответственности недобросовестных лиц за уклонение от соблюдения соответствующих запретов и ограничений», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Инициатива Минфина направлена в первую очередь на чиновников, «кураторов» запрещенных продовольственных потоков. А также представителей бизнеса. Например, водителей фур, и владельцев транспортных компаний, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.

Именно по этой причине деяние будет считаться наказуемым, если стоимость запрещенного к ввозу товара, превышает 1 млн рублей.

Привезти в чемодане сыра, мяса или рыбы на миллион, на обратном пути из Европы, довольно проблематично. Поэтому обычным путешественникам не стоит опасаться новых поправок.

«Никакой таможенник на границе не вправе отобрать у вас «санкционный товар», если он привезен в небольших объемах, допустимых для провоза без таможенной пошлины. И никто не вправе штрафовать, не говоря уж об уголовной отвественности, когда речь идет о личных нуждах, а не для последующей продажи», — говорит Константин Трапаидзе, председатель коллегии адвокатов «Ваш юридический поверенный».

В Минфине говорят, что «действие законопроекта не распространяется на физических лиц», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства..

Эксперты называют неадекватно жестким наказание за провоз запрещенной продовольственной продукции. Все-таки контрабанда сыра с плесенью, это не контрабанда автоматов Калашникова или урана.

Адвокат Дмитрий Щеглов считает, что данная инициатива — очередная глупость чиновников. Лучше бы они налаживали отношения и развивали деловые связи с западными странами, а не загоняли нашу экономику в болото, говорит он.

Он полагает наказание, предусмотренное поправками к УК, слишком суровым, не соответствующим принципам гуманизма и адекватности содеянного.

«На мой взгляд, достаточно ограничиться административными мерами воздействия с крупным штрафом без перевода данных действий в уголовную материю», — полагает адвокат.

В основе введения уголовной ответственности лежит общественно-опасное деяние. Если сопоставить общественную опасность, контрабанду оружия, взрывчатых веществ и контрабанду санкционных продуктов, то люди, даже которые не связаны с юриспруденцией, понимают, что это не сопоставимые вещи, говорит Анастасия Рагулина, к.ю.н., доцент МГЮУ им. О.Е.Кутафина.

Она также говорит, что если и вводить какую-то ответственность, то начинать надо с административной.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры» Вячеслав Леонтьев добавляет, что сейчас в отношении санкционных товаров действует не норма кодекса, а постановление правительства. «На мой взгляд вводить ее в свод законов необоснованно, поскольку санкции завтра могут отменить», — отмечает он.

Стоит подчеркнуть, что ранее Роспотребнадзор как раз и предлагал ввести штрафы за хранение и перевозку санкционных товаров. Поправки должны быть внесены в статью 14 Кодекса об административных правонарушениях.

«Реализация, хранение, транспортирование товаров, запрещенных к ввозу на территорию РФ, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой», — говорилось в законодательной инициативе.

На должностных лиц и индивидуальных предпринимателей предлагалось накладывать штраф от 30 до 50 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой. На юридических лиц — от 70 тысяч до 100 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой.

Какие из этих инициатив станут законом, неизвестно. Если пройдет вариант Минфина, то он сам себя и накажет, считают эксперты.

«Эффект будет обратный. И в первую очередь для Минфина. Конечно, страшно угодить за решетку из-за фуры с копчеными свиными ногами. Теперь экспортерам отобьют последнюю охоту к бизнесу, и они свернут свою деятельность, в итоге бюджет не досчитается налогов», — говорит Трапаидзе.