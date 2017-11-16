«У России закончились деньги на пенсии»

Экс-министр финансов, а ныне главы Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что у правительства не осталось ресурсов, чтобы платить пенсионерам нынешнюю пенсию. По его словам, чтобы платить даже нынешние пенсии, нужно отказаться от инвестиций в образование, медицину, строительство новых дорог, будущее детей.

«Скажу прямо: да, не осталось.

Смотрите, в 2016 году государство впервые нарушило свои обязательства и не провело индексацию пенсий для всех пенсионеров. Однократная выплата в размере 5 000 руб. не компенсировала то, что люди недополучили. Сейчас обсуждается ограничение выплат работающим пенсионерам. Это все — следствие дефицита средств в Пенсионном фонде», — сказал Кудрин в интервью «Аргументам и фактам».

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Он также добавил, что за последние 7 лет расходы на пенсии выросли на 3% ВВП — около 2,5 трлн рублей в год.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов признал слова Кудрина сигналом на то, что после выборов президента последует реформа, которая будет направлена либо на повышение пенсионного возраста, либо на увеличение стажа, что будет способствовать искусственному увеличению пенсионного возраста.

«В принципе это происходит уже и сегодня, когда, достигнув пенсионного возраста, у людей не хватает страхового стажа или заработанных страховых баллов», — сказал Нилов.

Ранее в Минтруде сообщили, что власти не обсуждают повышение минимального трудового стажа для пенсионеров. «Никаких изменений в пенсионной системе не обсуждается», — заявили в конце октября Минтруде.

Нилов добавил, что с одной стороны, высказывания экс-министра финансов соответствуют действительности, потому что денег на выплаты пенсий остается все меньше, и все время пытаются урезать именно социальные статьи расходов. С другой стороны, федеральным бюджетом на 2018 год все-таки предусмотрены все трансферты на выполнение социальных обязательств.

«У нас есть трехлетний бюджет, в котором все расходы на пенсии и социальные выплаты обеспечены доходами ПФР. Бюджет ПФР — это гарантия наших социальных выплат», — подтвердили «Газете.Ru» в Пенсионном фонде России (ПФР).

Бюджет ПФР должен быть утвержден завтра Госдумой во втором чтении. Определенные там параметры предусматривают, что с 1 января пенсии будут проиндексированы больше, чем на утвержденный уровень инфляции 3,2% — на 3,7% с 1 января. Однако денег на индексацию работающим пенсионерам правительство снова так и не нашло.

«Говорить о том, что у России не осталось денег на выплату пенсий нельзя, так как речь может идти только о том, что средств не хватает на всеобщую индексацию пенсий. На это денег действительно нет из-за неэффективности пенсионной системы», — полагает Роман Алехин, основатель маркетинговой группы «Алехин и партнеры»

В 2016 году пенсии работающим гражданам не были проиндексированы, в этом году сложилась аналогичная ситуация, напоминает доктор экономических наук Сергей Смирнов.

«Принято решение, что работающим пенсионерам не будет проведена индексация, у них будет перерасчет только с 1 августа и максимум на три балла», — подчеркнул эксперт.

На будущий год, продолжил Смирнов, никаких потрясений не будет, поскольку пенсионный возраст останется тем же самым и выплаты продолжат осуществляться в формате, который сложился с 2016 года. «Возможно, что будет вплывать вопрос, но уже за пределами президентского года, об отмене фиксированной выплаты работающим пенсионерам», — предполагает он.

По мнению заместителя директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрия Горлина, если не вносить изменений в пенсионную систему, то с точки зрения соотношения пенсий и зарплат, ситуация будет ухудшаться. «Наши расчеты показывают, что в рамках макроэкономического и демографического прогнозов соотношение средней пенсии и средней зарплаты снизится с текущего уровня в 35% до 28% к 2030 году, и дальше он только продолжит снижаться», — сказал эксперт.

Кудрин последовательно выступает за повышение пенсионного возраста. По его словам, это является необходимой мерой для повышения пенсионных выплат.

«Сейчас человек в среднем получает 34% от той зарплаты, которую имел до выхода на пенсию. В мире считается, что государство должно обеспечивать 40% прежнего заработка, а еще 20-30% человек должны накопить за свою трудовую жизнь сами. Поэтому наши 34% — это очень мало», — указывает Кудрин.

По его словам, выход на пенсию сейчас означает резкое — в три раза — снижение качества жизни. И это слишком «жесткая посадка» для человека, который выходит на пенсию.

«Если не повысить пенсионный возраст, то даже этот уровень мы не удержим и сможем платить людям лишь 25-27% от заработка», — предупреждает он.

Впрочем, эксперты отмечают, что только повышением пенсионного возраста не решить проблему.

«Для того чтобы обеспечить приемлемый уровень пенсий, но при этом не увеличивать нагрузку на федеральный бюджет необходимо помимо проблемы пенсионного возраста решение ряда других вопросов: реформировать систему досрочных пенсий, уйти от предоставления льгот бизнесу по страховым взносам. Самое главное – вывод заработной платы из «тени», чтобы увеличивать доходы пенсионной системы», — сказал Горлин.

Повышение пенсионного возраста может решить проблему лишь частично – государство на какое-то время сдержит рост пенсионных расходов, но в долгосрочной перспективе это не даст значимого эффекта, отмечает Роман Алехин. По его мнению, в ближайшие годы ждать того, что государство прекратит совсем пенсионные выплаты все же не стоит – это излишне пессимистичные прогнозы. Более вероятный сценарий – пенсии продолжат терять свою покупательскую способность, из-за чего уровень жизни пенсионеров будет стабильно ухудшаться.