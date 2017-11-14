Гуляй, Украина: Киев удвоит Рождество

Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что на одном из ближайших заседаний будет рассмотрен вопрос о введении нового выходного дня 25 декабря, когда в Европе отмечают католическое Рождество.

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«Предлагается 25 декабря, Рождество Христово (католическое), сделать выходным днем, так же как и 7 января. И мы имеем поддержку зала», — сказал он.

Соответствующий законопроект уже внесла группа депутатов. Народные избранники постараются в ближайшее время принять поправки в Трудовой кодекс, чтобы успеть сделать католическое Рождество праздничным днем уже в этом году.

«У нас есть несколько миллионов людей, для которых католическое Рождество очень важно, и было бы несправедливо заставлять их работать в этот день», — пояснил мотивы данного шага украинскому изданию «Вести» член комитета по вопросам культуры и духовности Верховной рады, депутат от «Блока Петра Порошенко» Александр Бригинец.

На подходе и другие «праздничные» инициативы. Украинский институт национальной памяти в рамках продолжающейся «декоммунизации» предложил сделать рабочим днем 2 мая, оставив выходным только 1 мая — праздник Весны и Труда. Кроме того, предлагается убрать из числа выходных 8 марта и перенести праздничный день с 9-го на 8 мая.

Директор института нацпамяти Владимир Вятрович рассказал украинским средствам массовой информации, что необходимо изменить названия этих праздничных дат.

Он предлагает переименовать Международный женский день в День борьбы за права женщин, а День Победы превратить в 8 мая — День памяти и примирения.

Пока эти инициативы «зависли» в правительстве, но Вятрович не теряет надежды.

«Если этого сделать не удастся, то имеем уже поддержку значительного количества народных депутатов, поэтому будем подавать его как депутатский законопроект. Я считаю, что для страны это будет очень важный шаг вперед. Это — продолжение декоммунизации. Потому что мы наконец должны прекратить жить синхронно с государством-агрессором», — цитирует его издание «Главред».

Если опустить политическую составляющую, то в результате предлагаемых изменений число выходных дней для украинцев может сократиться, поскольку рабочими станут 2 мая и 8 марта, а нерабочим днем только 25 декабря.

Сейчас на Украине 10 официальных праздников, из них три религиозных — Рождество Христoво (7 января), Пасха (8 апреля), Троица (27 мая). Еще один праздник — День защитника Украины (14 октября) — совпадает с Покровом Пресвятой Богородицы. Этот же день считается днем основания Украинской повстанческой армии (УПА, организация, запрещенная в России).

В отличие от России, на Украине нет сейчас длинных новогодних каникул. В этот раз выходными будут дни с 30 декабря 2017 года по 1 января 2018 года и с 6-го по 8 января 2018 года.

Пока, как и в России, на Украине действует норма, которая обязывает власти переносить праздничный выходной день на рабочий, если он выпадает на субботу или воскресенье. Поэтому получаются так называемые длинные выходные. В следующем году длинные выходные ждут украинцев на Пасху (8-9 апреля), на Первомай (1-2 мая), День Независимости (24-26 августа).

В России официальных праздников с выходными днями меньше, чем на Украине — восемь против десяти, но отдыхают россияне больше.

В октябре российское правительство приняло постановление о переносе выходных дней в 2018 году. В окончательной конфигурации россияне получат десятидневные каникулы на Новый год, а также еще пять длинных выходных по три и четыре дня на 23 февраля, 8 марта, Первомай, День России и День народного единства. Всего набирается 28 дней отдыха.

Стоит также отметить, что пока на Украине действует старый Кодекс закона о труде, предусматривающий гарантированный отпуск в 24 дня. В России отпуск составляет 28 дней. Но Верховная рада рассматривает сейчас новый Трудовой кодекс, который вводит четырехнедельный отпуск.

В то же время работодатель сможет по соглашению с трудовым коллективом устанавливать 12-часовой рабочий день. В России такая инициатива тоже обсуждалась, но пока не нашла поддержки в правительстве. Также пока не проходят и попытки некоторых депутатов (КПРФ, ЛДПР) сократить новогодние каникулы.

Праздники не выгодны работодателям и экономике в целом. Но эксперты отмечают, что гораздо важнее не отменять выходные, а повышать производительность труда.

Министр финансов Украины Александр Данилюк констатировал недавно, что на Украине «чрезвычайно низкая производительность труда», и это одна из самых больших проблем. «Без повышения производительности мы можем только мечтать о росте нашей экономики», — подчеркивал он.

«Если люди будут больше сидеть на работе, это не означает, что они будут больше производить, ведь производство ограничивается платежеспособным спросом», — отмечала депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, экс-министр труда и социальной политики Оксана Дмитриева.

Главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик также говорил «Газете.Ru», что производительность труда не сильно связана с количеством выходных дней. «Больше всего производительность труда завязана на инвестиции, оборудование и технологии, а не на том, сколько люди отдыхают», — резюмирует эксперт.