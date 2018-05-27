Заполярный тест: как дрифтить на Volvo XC60

Есть ли какой-то универсальный рецепт, позволяющий автопроизводителям забраться на вершину потребительского и профессионального рейтинга? Думаю, нет, нужно просто делать очень хорошие автомобили! В случае с новым XC60 это совокупность самых разных качеств — от дизайна до идеальной сбалансированности всех агрегатов. Впервые показанный в Женеве в 2017-м, обновленный XC60 завоевал сердца профессионалов, и год спустя ведущие автожурналисты мира, жюри конкурса World Car of the Year, выбрали его лучшим.

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Любят его и простые покупатели — это самая продаваемая модель марки в России.

Ну а те, кто в жюри конкурса пока не попал, отправились Volvo XC60 на север Финляндии, в Лапландию. Здесь расположены несколько испытательных полигонов, где в условиях очень долгой зимы можно в полной мере получить представление о возможностях машины. И это как раз те самые условия, с которыми безо всяких сооружений вынуждены сталкиваться большинство автомобилистов страны.

Volvo

Лапландия необычайно красива в зимнее время года, много снега, и он по-настоящему белый, совсем не такой, как в той же Москве. А вот дороги здесь сухие, нет месива из реагентов и полурастаявшего снега. Ездить по таким дорогам одно удовольствие. Мало машин, людей, трафик спокойный, в таких условиях даже финны с их спокойным нравом и высокими штрафами любят «притопить». По дороге на полигон мы стараемся соблюдаем ПДД, но местные куда лучше нас знают обстановку и один за другим уносятся в снежную даль: видимо, ни полиции, ни камер они совершенно не боятся.

Тишина, роскошь, удобство

В салоне XC60 царит тишина и спокойствие, причем на любых скоростях. Эта машина почему-то дает ощущение абсолютного умиротворения, и выходить из нее совсем не хочется. Возможно, такому состоянию способствует и репутация Volvo как производителя самых безопасных автомобилей. Сиденья очень удобные, с хорошей боковой поддержкой, на заднем ряду места хоть отбавляй, коленки не упираются в передние кресла даже при том, что спереди будут ехать довольно высокие водитель и пассажир. В целом салон предсказуемо выглядит очень дорого, чего стоит хотя бы выделка светлой кожи сидений. А деревянные вставки, которыми декорирован салон XC60, просто восхищают — матовые с ярко выраженной текстурой, и выглядят они очень к месту.

Все управление идет через большой сенсорный экран. Он у Volvo традиционно вертикальный, такую же компановку использует и Tesla. Привыкать к нему нужно лишь первые минут пять, дальше все становится естественно и достаточно просто. Отзывчивость системы нормальная, скоростью не блещет, но и явных «фризов» нет. А вот

про голосовое управление можно забыть, ни одной команды корректно не было выполнено. Как мы ни пытались, но найти общий язык с машиной так и не удалось.

Volvo

Багажник у XC60 средненький — 505 литров, при сложенных креслах объем пространства возрастает практически в три раза.

На тест нам досталась машина с двухлитровым дизелем D5 мощностью 235 л.с. и крутящим моментом 480 Нм с довольно скромной полкой от 1750 до 2250 об/мин. А что вы хотели, это же дизель. Но сам мотор отличный, к тому же по «лошадям» хорошо ложится в умеренную налоговую шкалу. На трассе дизель тяговитый, до первой сотни разгоняется за 7,2 сек. С таким мотором особенно заметна шумоизоляция — как было сказано выше, рокота дизеля не слышно вообще, а, главное, нет традиционных вибраций, присущих этому типу двигателя. Полное ощущение, что едешь на «бензине», только с впечатляющей тягой на низах.

В России шведский кроссовер получил еще один двухлитровый дизель, поскромнее (D4, 190 л.с.), а также два бензиновых турбмотора мощностью 254 (T5) и 320 (T6) л.с. Все модификации оснащены восьми ступенчатым автоматом и полным приводом.

Дрифт дело тонкое

На полигоне нас ждал настоящий зимний дрифт. Причем не на абы каком покрытии, а на льду. Покатушки проходили на замерзшем озере. Лед гладкий и ровный. А это значит, что скольжение будет более прогнозируемое. Рассаживаемся по машинам и начинаем нарезать круги. XC60 пытается не допустить боковых сносов всеми доступными стабилизации способами и поначалу кажется, что дрифтить на Volvo — дело абсолютно гиблое.

Прикатавшись пару кругов, начинаешь понимать, как «вваливать» в повороты даже со стабилизацией. Но все равно скучно: машина тебя держит в тисках стабильности, распрямляет дугу и выравнивает траекторию. Хорошо, что с помощью нехитрых манипуляций стабилизацию можно отключить.

Когда умная электроника «ослабила поводок», можно, наконец, поездить в свое удовольствие. Теперь машина стала более податливо входить в повороты боком.

Вообще вид таких покатушек не для слабонервных. Только представьте себе: несущийся боком на скорости в 80 км/ч почти двухтонный кроссовер. Со стороны смотрится эффектно, полный привод гребет всеми четырьмя колёсами, брызги снега и раскрошенного льда сыпят из-под колес, словно искры от «болгарки», режущей раскаленный металл.

Volvo

В общем, полный привод и АКПП прекрасно справляются даже с такими не свойственными для XC60 забавами. Автомат не «пинается» и досрочно не перещелкивает передачи, словно знает, чего мы от него хотим.

Кстати, совсем до конца стабилизацию выключить нельзя, в критические, по ее мнению, моменты электроника «душила» двигатель, а ремни безопасности натягивались с такой силой, что было тяжело дышать: у Volvo даже в генах безопасность на первом месте.

Придраться в XC 60 особо не к чему, машина действительно получилась очень гармоничной, и уж точно язык не поворачивается сказать, что Volvo — это бренд богатых пенсионеров. У этого кроссовера отличный дизайн, задорный характер и отличная управляемость. В России стоимость модели варьируется в диапазоне около 3-3,5 млн рублей.