Porsche 4x4: от избы до хрущевки

Когда в начале нулевых Porsche показала свой Cayenne, часть поклонников марки, и так донельзя напуганных «девятьсот-одиннадцатой» в кузове 996, буквально взвыли: «О боже, что же вы сделали, как могли, что стало с идеей заднеприводного купе с мотором в багажнике, почему вообще у этого богатого Touareg на капоте золотой герб?». Еще за пару лет до этого другой немецкий производитель ошарашил своих фанатов моделью BMW X5.

С тех пор прошло почти два десятка лет, и все это время Cayenne и «пятерка» делают своим материнским компаниям львиную долю выручки.

Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

Более того, в 2018-м году «рука рынка» уже забирает премиальные автомобили немного повышенной проходимости у совсем уж непрофильных компаний: все эти Lamborghini Urus, Jaguar F-Pace, Bentley Bentayga и Maserati Levante. Вскоре в этом ряду ожидается пополнение в лицах Ferrari, Aston Martin и даже, держите меня семеро, Bugatti. И с этим приходится мириться.

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После расширения линейки в высоту, в Porsche задумались и о длине – так появились компактный кроссовер Macan и крупный пятидверный фастбэк Panamera, а позже и универсал Panamera Sport Turismo – ну не отставать же от конкурентов. Естественно, в гамме традиционно присутствуют и полноприводные модификации.

Корреспондент «Газеты.Ru» побывал на снежно-ледовом тест-драйве Porsche Macan и Panamera в версиях 4х4 и попытался понять, за что люди платят столько денег.

Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

Сразу хочется отметить, что без личного отношения в данном случае не обойтись, ведь любой спортивный бренд с долгой историей – это еще и культ, вкладыши из жвачек, вырезки из журналов и обложки школьных тетрадей.

И техника под маркой Porsche лично мне всегда нравилась – причем не только с тем самым индексом, но и достаточно спорные модели вроде 944 или 928 с ее подъемными фарами в виде глаз нелепого гунгана Джа-Джа Бинкса из саги «Звездные войны».

Другое дело – Cayenne. Автомобиль первого поколения выглядел громоздко и не слишком спортивно, выбиваясь из идеального ряда кабриолетов и купе. К третьему поколению машина повзрослела и наконец-то стала стильной, и ее пришлось принять даже строгому мне.

Младшей и самой поздней модели, Macan, повезло еще больше – в конце нулевых и начале десятых дизайн Porsche наконец устаканился и стал развиваться эволюционно, без скачков в стороны, и даже на 911 вернулись круглые фары. Panamera ко второму поколению тоже напиталась шармом, хотя и сохранила некоторую грузность в сравнении с двухдверками, – но что поделать, иногда требования клиента важнее пресловутых традиций. Тем более от традиций, как говорилось выше, сейчас отошли почти все.

Кстати, забавно, но еще не примелькавшийся на российских улицах суперсарай Panamera Sport Turismo на субъективный взгляд выглядит даже привлекательнее фастбэка.

Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

Снежный тест-драйв Porsche проходил в два этапа: ледовая площадка и небольшая трасса для Macan и улицы общего пользования в районе древнерусского города Плес для Panamera. Сначала о первом. Стройный ряд из небольших кроссоверов еще стоит на льду – тут можно заметить, как им повезло с цветовой гаммой. Чуть ли не первый раз в жизни мне понравилась машина бирюзового цвета, такие оттенки когда-то здорово смотрелись на американской классике вроде Chevrolet Bel Air или Mercury Montclair из далеких 1950-х.

Ладно, не будем стоять на ветру снаружи. Заберемся на водительское кресло, настроим под себя, нажмем на кнопку отключения ESP и перейдем в спорт-режим.

Отмашка, старт, разгон, торможение, перехват рулем, и машина во главе пелетона едет боком – не так быстро и красиво, как экипаж с инструкторами, но уверенно гребет всеми колесами и обходит первый конус. А потом третий и десятый.

И как же тяжело отучиться от заднеприводных привычек и перестать крутить рулем в обратную от поворота сторону. Но вскоре начинаешь привыкать: скорость в скольжении становится выше, а удары о снежный бруствер на краю площадки – чаще. И вот уже автомобиль недовольно сообщает, что в правом заднем колесе упало давление – что ж, не стоило так разгоняться, придется подкачать.

Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

Полноприводный Macan со всеми его системами безопасности на хорошей шипованной резине на голом льду дает возможность зацепиться в последний момент и сохранить кузов от повреждений. Естественно, лишь малая толика владельцев этого недешевого кроссовера будет в раллийных условиях, но при повседневной эксплуатации это все может сохранить немало нервов. Явно не каждый водитель умеет переносить центр тяжести и входить в поворот при помощи контрзаноса, но и не каждая машина умеет поворачивать на максимально скользкой поверхности на скорости в 50 км/ч.

И становится немного жаль, что все эти технологии из мира гонок работают на благо ежедневных поездок до офиса или супермаркета.

Та же ситуация и с Panamera. На короткий дорожный тест-драйв по Ивановской области мне досталась самая неожиданная для сезонных условий машина – Panamera Turbo S E-Hybrid: бензиновая V-образная «восьмерка» и электромотор суммарно выдают 680 л.с. и чудовищные 850 Нм крутящего момента.

Снаружи гибридная версия обозначает себя только тормозными суппортами салатового цвета и небольшим шильдиком на водительской двери. В салоне – запредельный комфорт и роскошь, очень много тумблеров и кнопочек, во всех сразу и не разберешься. Да и не надо, ведь руль и педали расположены пока еще в привычных местах, можно стартовать. Сначала еще осторожно, пока впереди маячит пугливый ранний дачник. Едем 30-40-50 км/ч, машина мягко плывет над щербатым асфальтом, заканчивается сплошная, на встречной полосе никого нет.

Два-три мгновения, и дачник остается вне поля зрения зеркала заднего вида, голову вжимает в подголовник, а полоса визуально сужается до толщины кредитной карточки.

Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

Да, все-таки 3,5 секунды до «сотни», 7,9 секунд до 160 км/ч и максимальная скорость за 300 км/ч – не слишком типичный результат для крупной четырехдверной машины, которую покупают в том числе для путешествий на заднем сиденье с личным водителем.

Чуть в стороне от основных дорог – ровный грейдер, снежное покрытие, пологие повороты – даже на нешипованной резине гибрид Bentley и истребителя дает шанс ехать с запредельными нагрузками, оставаясь в меру мягким при работе в спортивных режимах.

Стоит отметить и звук двигателя – при разгоне шумоизоляция пропускает достаточное число правильных низких нот и рычания. Месяц назад мне довелось прокатиться на Mercedes-Benz AMG E-класса – вот там этого звука при разгоне очень не хватало. Хотя здесь есть и бесшумное движение на электротяге — можно удивлять пассажиров и пугать пешеходов неожиданным появлением из ниоткуда.

К слову, электромотор здесь для динамики, а не для экономии: цифра в 6 км автономного хода на экране бортового компьютера — как тебе такое, Илон Маск?

Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

А теперь о Porsche и русской зиме — если раньше полный привод служил в основном богу скорости, то сейчас это скорее дополнительная мера безопасности. Даже неопытный водитель будет чувствовать за рулем себя более-менее спокойно, и четыре ведущих колеса помогут сократить число ошибок.

После выхода из ворот дилерского центра Macan чаще всего не доезжает до гоночных трасс, да и Panamera встречается в основном около дорогих ресторанов, но повадки Porsche у них остались. Компактный кроссовер и тяжелый длинный фастбэк (или даже универсал) остаются спортивными автомобилями даже при перестроениях в пробке на Садовом кольце, и за это их можно любить. А за отход от традиций можно и поругать, но кому интересно старческое ворчание.

Основная претензия обычного человека к этим таким непохожим автомобилям – их стоимость. Богатые тоже плачут, но плачут с красивым брелком в кармане.

Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

Стоимость обычного Macan стартует с отметки в 3 512 000 рублей, стартовый прайс на более мощный Macan S — 4 179 000 руб., Macan Turbo и его 400 л.с. мощности – это уже 5 800 000 руб. Хочется интересных опций – можно добавить еще несколько сотен тысяч.

У Panamera цены еще выше – базовая полноприводная Panamera 4 стоит от 6 496 000 руб. Универсал – чуть дороже. Panamera 4S — от 7 753 000 руб., универсал 440-сильным двигателем обойдется уже в 8 млн с лишним. Panamera Turbo c 550-сильным мотором — от 10 173 000 руб., самый простой, если его можно так назвать, гибрид Panamera 4 E-Hybrid (462 л.с. суммарной мощности) — от 7 652 000 руб., а вот Panamera Turbo S E-Hybrid (680 л.c.) – уже от 12 109 000 руб.

Деньги немалые, но для любителей Porsche это никогда не было особой преградой.