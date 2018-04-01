Спортсмен-любитель: что может новый Pajero Sport

Много места не бывает

Когда собираешься в поездку с семьей или просто в дальнее путешествие, одним из важнейших критериев является наличие вместительного багажника. У Pajero Sport он один из самых вместительных в классе, целых 673 литра.

Но дело не столько в цифрах, они порой, мягко говоря, вводят в заблуждение, сколько в реальной вместимости — она здесь вызывает восхищение, так что можно смело не искать компромиссов и взять с собой все, что нужно.

Сергей Гусев

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Конечно, к выбору автомобиля для путешествия глупо подходить только из соображения вместительности. Еще нужен экономичный и в то же время достаточно мощный мотор, чтобы не разориться на заправках и при необходимости обгонять попутных тихоходов.

Поэтому мы выбрали версию с 2,4 л. дизелем мощностью 181 л.с. Правда, разгон до 100 км/ч составляет целых 11,4 сек, и по данному показателю это явно спортсмен - любитель. Чувствуется недостаток мощности, так что на междугородних трассах увлекаться обгонами по встречке нужно очень осторожно.

На вкус и цвет

Внешность «паджерика», особенно передней части, довольно презентабельная. Массивный бампер, иксобразная хромовая вставка делает «передок» более агрессивным. Но корма, на мой взгляд, у японских дизайнеров совсем не удалась. Длинные и узкие задние фонари с непонятными отростками по всей вертикали задних крыльев смотрятся несколько экспериментально. К тому же свес у заднего бампера практически отсутствует, что тоже не добавляет вкуса дизайнерским решениям.

Возможно, бампер имеет такую форму, чтобы увеличить углы въезда/съезда, здесь они 30/24.2 градуса соответственно.

С интерьером все гораздо лучше, каких-то спорных решений нет. Как всегда у Mitsubishi, все сделано добротно, но довольно просто и лаконично. Никаких изысков нет, что для данной модели вполне оправдано.

В тесноте да не в обиде

Несмотря на довольно приличные габариты, в салоне тесновато. Машина получилась длинной, но довольно узкой. В районе рычага переключения передач центральный тоннель заметно расширяется, и у водителя правая нога буквально упирается сбоку в стенку — это мешает усесться с максимальным удобством. К тому же, как уже отмечалось, много места было отдано багажнику, то есть ездить впятером на «спорте» можно, но, очевидно, предназначение модели несколько иное. Большую компанию лучше возить в обычном Pajero — там то уж точно места хватит всем с избытком.

В целом салон внедорожника потянет на твердую четверку. Органы управления расположены удобно.

Сергей Гусев

В тестовой машине, естественно с максимальным набором опций, есть мультимедийная система с 10-дюймовым экраном. Правда, ее информативность, как показалось, несколько хромает. Еще один минус, выявившийся в ходе дальней поездки: если вдруг у вас в бачке омывателя закончится «незамерзайка», все, пиши пропало: о среднем расходе топлива вы сможете узнать только из программы новостей по ТВ, так как предупреждение о пустом бачке полностью блокирует переключение информации на «приборке».

Помимо багажника, еще одним «жирным» плюсом машины являются ее внедорожные способности. Они, кстати, с лихвой перекрывают многие недостатки и неудачные дизайнерско-конструктивные решения.

Родная стихия

Прежде всего, важно отметить, что Pajero Sport остался настоящим рамным внедорожником. Как известно, тенденции последних лет диктуют производителям моду отказываться от рамных конструкций, и вместо внедорожников получаются кроссоверы. Поэтому рамные модели впору заносить в какую-нибудь автомобильную Красную книгу как находящиеся на грани вымирания. Самая большая проблема таких внедорожников — это лишний вес, с которым и пытаются отчаянно бороться все производители.

У Pajero Sport он составляет внушительные 2095 кг. А откажись японцы от рамы, возможно, удалось бы сэкономить сотню-другую килограммов, что, в свою очередь, положительным образом сказалось бы на поведении автомобиля на асфальте.

Четыре режима фирменной трансмиссии Super Select 4WD-II с дифференциалом Torsen позволяют на ходу переключиться с заднего привода (2H) на полный (4H). Очень удобно, особенно когда боишься застрять, если остановишься. На пересеченной местности можно включить режим 4HLc с блокировкой межосевого дифференциала. Если условия еще сложнее, то можно включить 4LLc с «понижайкой» и заблокировать задний дифференциал. Теперь можно будет проехать где угодно.

Сергей Гусев

Для тест-драйва модели корреспонденты «Газеты.Ru» отправились в Вятское — уникальное село в Ярославской области, которое всего за несколько лет из малопримечательного населенного пункта стало крупной туристической достопримечательностью региона, куда на выходные стремятся жители Москвы и Петербурга, а также близлежащих регионов. Восстановленное местным меценатом старинное село может похвастать красивой архитектурой и ландшафтами, а также большим количеством музеев — удивительно, но в таком крошечном селе их больше десятка.

Путь от Москвы в одну сторону занимает 300 километров и проходит по федеральной трассе М-5 «Холмогоры» по хорошему асфальту. Как уже было отмечено, с динамикой у «спорта» все не слишком хорошо, но если не спешить и размеренно катить по трассе, то даже большие расстояние можно проходить вполне комфортно. Расход дизтоплива в загородном цикле составил чуть больше 9 литров. Правда, с соляркой есть одно «но»: дешевую, а такая на крупных трассах всегда есть, заливать не стоит, особенно в зимнее время. Топливо может просто замерзнуть, причем даже на ходу. При езде по городу динамики разгона вполне хватает.

Кстати, Pajero Sport может преодолевать брод глубиной до 70 см.

Что мы и попытались проверить, съехав с трассы на грунтовку. По ощущениям глубина брода была около 50 см. и он был преодолен без каких-либо проблем. Естественно, и сама езда по заснеженному грунту никаких сложностей для внедорожника не составила.

Всего на российском рынке представлены шесть комплектаций: четыре с дизелем 2,4 литра и две с трехлитровым бензиновым мотором мощностью 209 л.с. На данный момент самый доступный Pajero Sport 2017 модельного года в комплектации — Invite с дизелем и механической коробкой — стоит 2,199 млн рублей. Самая дорогая комплектация Ultimate 2018 года с бензиновым мотором обойдется в 2,849 млн.