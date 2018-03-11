Citroen C3 Aircross: кактус без иголок

Несколько лет назад на европейских улицах стал мелькать необычный автомобиль свежего дизайна – двухцветный, с хищными бумерангами передних фар, сложной задней оптикой и необычными колесными дисками, но главное – с накладками-пупырышками на боках.

Это был Citroen C4 Cactus – небольшой кроссовер, больше похожий на концепт-кар, для дерзких и молодых.

Машина французской марки испанского производства так и не доехала до России, хотя некоторым бы очень этого хотелось. Весной 2018 года на российский рынок выходит C3 Aircross – вполне себе преемник тех же идей, только этот «кактус» без иголок. Не такой экспериментальный, но точно не «серая мышка» во дворе.

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Тест-драйв новинки стартовал в Краснодаре – не самом инновационном городе России, где крепкие деревянные избы соседствуют с торговыми центрами из шлакоблоков внутри и цветных зеркальных стекол снаружи. Несколько инородным объектом среди всего этого разнообразия выглядит новый стадион футбольного клуба «Краснодар» — его на свои деньги построил владелец команды, миллиардер Сергей Галицкий. Бытует мнение, что арена не будет принимать матчи предстоящего чемпионата мира именно из-за частного характера постройки, а не ее вместимости.

Так или иначе, за версту отдающий античным Римом стадион и современный парк вокруг стали были бы отличным фоном для съемки Aircross, но в ходе тест-драйва возникли некоторые препятствия в виде металлических столбиков и правил дорожного движения, запрещающих езду по тротуарам.

Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

А ведь новый кроссовер Citroen – отличный объект для фотосессии, он буквально создан для записи инстаграм-историй – округло-прямоугольный кузов отлично вписывается в квадратный формат сервиса. Из элементов: крупные передние фары в бампере компенсируются резкими росчерками верхней оптики на капоте, задние же фонари создатели называют трехмерными – они состоят из входящих друг в друга овалов.

Приподнятая поясная линия и затемненные кормовые стойки – эти стилистические решения еще не приелись, и яркий автомобиль притягивает внимание пешеходов и соседей по потоку.

Цвет здесь – очень важный прием, новинку можно очень серьезно кастомизировать на свой вкус. 8 цветов кузов, 4 цвета крыши и 4 пакета окраски деталей типа зеркал и накладок – всего 90 комбинаций. Понятно, что дилеры будут ввозить только самые популярные и контрастные модели, любителям же уникальности придется ждать свой заказ из Испании несколько месяцев.

Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

Как и в любой другой машине, здесь можно выбрать и отделку салона, как тканевую, так и комбинированную. Причем это тот случай, когда ткань выглядит покруче кожи.

В попавшейся машине, например, на обивке дверей присутствовал необычный текстильный орнамент, — корреспонденту «Газеты.Ru» пришлось проконсультировать с коллегами из отдела «Стиль» и выяснить, что этот шотландский узор называют «зуб собаки» или «гусиные лапки».

Другие детали не отстают по уровню стильности, даже несколько странно видеть такую проработку элементов салона на модели не самого премиального класса. Но находиться тут не только эстетически приятно, но и вполне комфортно: высокая микроавтобусная посадка, удобные сиденья спереди, сзади хватает пространства для ног, хотя покупатели младших комплектаций лишаются возможности продольно двигать задний ряд сидений или просовывать лыжи из багажника в салон через складную секцию-подлокотник.

Зато багажник уже в базе имеет солидные 520 литров объема, а заднее сиденье складывается в отношении один к двум.

«Газета.Ru»

А почему в заметке так мало слов о машине в движении? Во-первых, при таком ярком дизайне она вполне может позволить себе ездить как тележка из супермаркета, во-вторых, сейчас расскажем.

Citroen C3 Aircross построен на платформе PSA PF1 – на ней с начала нулевых выпускают субкомпакты концерна. В прошлом году у француза впервые появился немецкий брат — Opel Crossland X, но мы его по понятным причинам не увидим. Собираются обе машины на одном заводе в испанской Сарагосе.

Итак, чем же новый кроссовер может привлечь водителя? Моторами тут не балуют – Citroen привез в холодную Россию три двигателя из пяти:

бензиновые 82-сильный и 110-сильный моторы объемом 1,2 литра и 92-сильный полуторалитровый турбодизель.

Во время поездки по серпантинам и небольшим отрезкам хороших трасс удалось испытать топовый мотор вкупе с автоматической коробкой – что ж, его вполне хватает для повседневных задач городского жителя. Легкая (около 1200 кг) и небольшая (4150 мм) машина разгоняется до 100 км/ч за 10,6 секунд – не совсем вечность, но и не сцена из «Форсажа». У дизеля этот важный для автомобильных журналистов показатель еще чуть хуже – 11,7 секунд, младший же бензиновый двигатель выдает 14 секунд до «сотни» — с ним можно легко сделать со светофора вон ту «Таврию».

Другое дело, что для обгонов и этих показателей должно хватить, да и целевая аудитория не очень настроена на участие в уличных состязаниях.

Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

Впечатляет другое: Aircross отлично рулится, не как какая-нибудь Subaru XV, конечно, но с удовольствием входит в повороты, не слишком кренится, и даже на извилистой грунтовке на горном перевале не виляет кормой при скоростном прохождении связок.

Подвеску не пробивает на плохом покрытии, хотя автомобиль может показаться несколько шумноватым, особенно в динамичных режимах. Кстати, переход коробки в «Спорт» отображается на бортовом компьютере такой крохотной красненькой буквой S, что ее трудно разглядеть даже в бинокль. Итак, этой бы тележке да задорный мотор – и автомобиль мог бы понравиться и гонщикам. По словам близкого к французской компании источника, там хотели бы когда-нибудь привезти сюда двигатель помощнее, но официально об этом пока не говорят.

Несмотря на звание кроссовера, внедорожности тут особо нет: клиренс в 175 мм и исключительно передний привод не дадут возможности застрять в отдаленном болоте, да и кто полезет на этой миленькой машинке в лютую грязь.

Хотя в топе тут есть система Grip Control – для более точного движения по разным покрытиям.

Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

Итак, на кого же ориентирован маленький кроссовер? Производитель считает так: женщины – 70%, молодежь – 30%. Среди очевидных конкурентов — вернувшийся на рынок Nissan Juke и лидер сегмента KIA Soul. В ряд мог бы войти и Jeep Renegade, но это гораздо более внедорожная и, следовательно, нишевая модель. Да и экстерьер у него, наряду с «Жуком», на большого любителя. До конца года при старте в марте Citroen надеется реализовать в России тысячу машин. Для сравнения, Soul расходится тысячным тиражом ежемесячно.

Цены на C3 Aircross стартуют с отметки в 1 069 000 рублей, но стоит учитывать, что машины с младшими двигателями агрегируются исключительно «механикой», поэтому в объеме продаж их число будет составлять всего несколько процентов.

Прайс же на модель c 110-сильным мотором и шестиступенчатой АКПП в стартовой комплектации начинается с 1 242 000 рублей.

За более интересную начинку по традиции придется доплатить: за среднюю и высшую комплектации просят уже 1 307 000 руб. и 1 382 000 руб., а ведь еще есть опции вроде панорамной крыши или системы помощи при парковке. Стоимость того же Soul откровенно ниже: от 902 000 руб. за версию с 124-сильным 1,6-литровым двигателем и МКПП до 1 402 000 руб. за шустрый Soul GT: два турболитра и 204 л.c. плюс семиступенчатый «робот».

Итак в России на трибуну маленьких ярких кроссоверов всходит новый кандидат, и назвать его спойлером будет сложно. Среди плюсов — приятные экстерьер и интерьер, хорошая управляемость, безопасность и комфорт. Из неявных минусов: не самые низкие цены и не самые мощные моторы.

Но главное – такого Citroen точно нет у вас под окнами, а KIA и Nissan есть, в этом и есть главный козырь C3 Aircross.