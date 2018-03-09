Большой и черный

Есть устоявшееся заблуждение, что девочки любят маленькие машинки, особенно если они голубенькие, желтенькие или салатовые. Якобы за рулем таких миленьких «пузотерочек» жизнь кажется медом: протиснуться между рядами в плотном потоке машин — легко; припарковаться в узкой щелочке между автомобилей у подъезда — нет проблем, да и в соцсетях можно собрать завистливые лайки всех подружек.

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Ну, а если подрезали кого, то надо просто виновато посмотреть на оппонента, похлопать ресничками и все — как правило, конфликт улажен, можно ехать дальше. Но есть, конечно, и минусы: так как на АЗС вы заезжаете примерно раз в месяц, очень трудно запомнить, с какой стороны расположена горловина бензобака.

Но вот наступила зима, выпал снег и выросли сугробы, а парковочные места у дома стали испаряться в геометрической прогрессии.

И если вечером, с разгона и удается запрыгнуть на снежный холм, то утром выбраться с него уже не так просто.

А потом подружка попросила забрать ее с вечеринки вместе с коллегами, правда, коллеги не влезли, оказалось, что места в машине не так много, когда некоторые пассажиры отдают предпочтение идеям движения body positive.

И наступает тот день, когда все надоедает.

Когда вы хотите большие колеса, вы хотите большой кузов, вы хотите большой багажник и большой дорожный просвет.

Но не все так однозначно, за рулем большого и желательно (как советовал сам Генри Форд) черного автомобиля ситуация меняется в корне: втиснуться между машин при перестроении становится намного сложнее, а, чтобы найти парковку у дома, приходится делать несколько кругов. Зато друзей вы можете возить целыми тоннами, а из багажника можно месяцами ничего не вынимать — все равно там останется свободное место.

SUV-ы покоряют Россию

Если десять лет назад, в 2008 году, C-класс занимал 30% российского рынка, то сегодня всего 9,5%. А вот сегмент SUV (кроссоверы и внедорожники) постоянно растет, и в 2017 году был поставлен новый, абсолютный рекорд --

из всех проданных на российском рынке новых автомобилей 46% пришлось именно на SUV.

Но кроссоверы и внедорожники — это довольно широкий срез: одно дело, когда кроссовер представляет из себя просто чуть приподнятый хэтчбек, а другое дело, когда это полноценный среднеразмерный внедорожник. Один из таких автомобилей нам и удалось протестировать, причем не только по городу, но и в условиях настоящей русской зимы.

Исследуя исследователя

Пятое поколение Ford Explorer выпускается с 2011 года, и за эти годы автомобиль практически не видоизменялся. Единственный рестайлинг кроссовер пережил в 2015 году, но и то чисто косметический.

«Газета.Ru»

Автомобиль получил новую фальшрадиаторную решетку, новый передний бампер с компактными противотуманками и прорезями воздуховодов, обеспечивающими приток воздуха к передним тормозным дискам, а также модернизированный задний бампер и новые патрубки выхлопной системы.

Уменьшение формы передних противотуманок позволило увеличить количество воздуха, поступающего через прорези для охлаждения передних тормозных колодок. Огромный передний капот с многочисленными выштамповками и широкоформатные головные фары не претерпели никаких изменений. В профиль представленная новинка тоже ничем не отличается от предыдущей генерации.

Но в целом после проведенных изменений автомобиль стал выглядеть немного спортивнее и чуть современнее.

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Интерьер

Небольшие новшества появились и в салоне. В первую очередь изменения коснулись отделочных материалов. Новая обшивка передних кресел и сидений второго ряда стала рельефнее, немного удобнее и смотрится дороже. Передние кресла оснастили подогревом, вентиляцией, массажем и регулировкой в десяти направлениях.

Если приглядеться, то можно заметить, что и руль тоже обновился, хотя он практически полностью повторяет по форме предшественника. Немного удобнее стала пластика обода в зоне хвата, а также расположение и оформление кнопок на спицах.

Ford

В приборном блоке поменялся циферблат спидометра, занимающий центральное место, а вертикальный индикатор выбора режимов трансмиссии поменял свое расположение на горизонтальное. Но самое важное новшество в том, что сенсорные кнопки на центральной консоли уступили место обычным, и теперь, ощущая тактильное прикосновение, ими гораздо удобнее пользоваться.

Но главное, что автомобиль сохранил то, за что его больше всего любят поклонники — просторный салон и огромный багажник — тут все осталось без изменений.

Еще одно новшество последнего рестайлинга — это обновленная мультимедийная система SYNC 3 с интегрированным 4G-модемом, который позволяет подключить к сети Wi-Fi до 10 пользователей. Также система предусматривает возможность дистанционного управления автомобилем: можно удаленно запускать/останавливать двигатель, снимать блокировку с замков и смотреть диагностические данные.

За рулем

Если в прежней генерации внедорожник нес на борту двигатель мощностью 300 л.с., из-за чего его владелец попадал на довольно ощутимый транспортный налог, текущее поколение оснащается 249-сильным мотором EcoBoost, который не только более технологичный, но и выдает больший момент на заметно меньших оборотах.

До 100 км/ч двухтонный внедорожник разгоняется всего за 8,7 секунды.

В России Explorer не предлагается в дизельной версии, зато способен переварить 92-й в любом качестве, что особенно важно, когда ты находишься вдалеке от цивилизации, а расстояние между заправками может доходить до 100 км.

«Газета.Ru»

А вот расход топлива небольшим назвать не получится. Даже по трассе (в режиме активного вождения) меньше чем 13-14 литрами на 100 км автомобиль не насытится.

Как и раньше, внедорожник оснащается полным приводом с подключением заднего моста через электромагнитную муфту. Полноценных блокировок тут нет, их роль выполняет тормозная система, поджимающая нужные колеса при проскальзывании или сносе.

Предусмотрены четыре режима движения, за которые отвечает переключатель Terrain Management.

Крайний, крайний север

Тест-драйв Ford Explorer проходил в условиях настоящей русской зимы — в Архангельской области.

Анна Воронцова/«Газета.Ru»

Сказать, что на улице было холодно — не сказать ничего. Для любителей тепла (а зимой все любят тепло) будет важно и то, что Ford оснащается множеством климатических опций, начиная от штатной системы дистанционного запуска двигателя (специальная кнопка находится прямо на ключе), заканчивая подогревом рулевого колеса, лобового стекла, форсунок стеклоомывателей и зоны покоя щеток дворников.

Одна из точек маршрута проходила через заброшенный военный аэродром Лахта. Подразделения, базировавшиеся здесь, входили в состав авиации Северного Флота и выполняли различные задачи — разведку, сопровождение конвоев, удар по морским и сухопутным целям, а также решение научно-испытательных задач.

На взлетно-посадочной полосе, которую предварительно почистили от снега, представилась возможность протестировать автомобиль, как говорится, «на все деньги».

На ВПП удалось протестировать и максимальную скорость (в соответствии с погодными условиями), и разгон с места, и подрифтить, и даже застрять, после чего попробовать выбраться своими силами (что вполне получилось, но не сразу).

Дорожный просвет Ford Explorer — 211 мм.

Очень неожиданным было поведение машины на дороге. От такого мамонта ожидаешь валкости и некой расхлябанности, а в реальности машина хорошо держит дорогу и отлично рулится. Подвеска комфортная и в меру жесткая, причем ее работа понравилась как на плохой дороге, так и в городе.

«Газета.Ru»

Но вот тормоза показались довольно ватными и неинформативными. Все время ловишь себя на мысли, что педаль надо продавливать сильнее и резче, чем хотелось бы.

Так как темнеет на севере рано, большая часть нашей поездки проходила в темное время суток. Светодиодные фары головного света хорошо справлялись с задачей и рассеивали мрак широким пучком света. Если при включенном дальнем свете попадается встречный автомобиль, Ford, к сожалению, не сможет сам переключиться на ближний, но предупредит водителя пиктограммой на приборной панели.

Подводя итоги

Цена на внедорожник в минимальной комплектации XLT стартует от 2 549 000 рублей (с учетом всех скидок и спецпредложений). Топовая версия Ford Explorer в комплектации Sport стоит уже 3 219 000 рублей.

Несмотря на то, что внедорожник лишился рамы, растерял лошадиные силы и стал выглядеть менее брутально, все равно он остался грозой дорог и входит в касту тех, кого называют БЧД (Большой Черный Джип).

В конце 2018 года Ford планирует показать шестое поколение автомобиля, но радоваться пока рано, так как по слухам, модель может преобразиться так, что окончательно потеряет свое лицо.