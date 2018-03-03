Праправнук с историей

Тест-драйв Renegade TrailHawk проходил по довольно интересному маршруту, по которому я уже ездил несколько лет назад. Он начинается от трассы М-4 «Дон». проходит через Шаумянский перевал, Горячий ключ и ведет дальше вниз к Туапсе. Летом 2016 года я был вынужден ехать этой не самой приятной дорогой из-за гигантских пробок на «Дону». Первые 10-15 километров идет хорошая асфальтированная, немного извилистая дорога. Как только закончился асфальт, начался самый настоящий грейдер. Вот тут-то я и понял, почему на эту дорогу никто не сворачивает. Булыжники на дороге были просто огромные. Тем летом я сильно пожалел, что поехал этим маршрутом, тем более не будучи за рулем хотя бы кроссовера.

Реклама

На этот раз я очень обрадовался, что мы едем через Горячий ключ. Ну, вы догадываетесь, почему. Проверить внедорожные повадки этого маленького «джипа» здесь очень интересно.

Сергей Гусев/«Газета.Ru»

На нормальном шоссе у Renegade TrailHawk чувствуется недостаток мощности. Под капотом у машины — 2,4-литровый 175-сильный мотор Tigershark,

оснащенный системой индивидуальной дифференцированной подачи воздуха в цилиндры MultiAir при помощи гидравлического управления впускными клапанами. Движок не особо проявил себя в динамике (да и с 9,8 секундами до «сотни» на многое и не рассчитываешь), хотя кто знает, как вел бы себя двигатель без нее. Мотор весело раскручивает девятиступенчатый гидротрансформаторный автомат, в паре они отлично ладят. Иногда кажется, что это вовсе не автомат, а робот с двумя сцеплениями, так шустро он переключает.

Осторожно, джигит!

В Краснодаре очень много любителей быстрой езды, причем больше всего лихачей не среди водителей мощных иномарок, а среди обладателей различных «Жигулей». Они то и дело пытаются подрезать или выехать на встречку, не Грузия, конечно, но за рулем лучше не расслабляться. Проехав немного по М4, сворачиваем, наконец, на нужное ответвление в сторону Горячего ключа. И примерно через 15 километров асфальт, как и годом раньше, заканчивается — и начинается веселье.

Как обычно поступает здравомыслящий человек, когда после асфальта начинается грейдер? Как минимум сбрасывает газ. Представляя мысленно, как сейчас начнет «колбасить» подвеску, «давлю на тапку».

И вот неожиданность — никакого «расколбаса» нет. Словно мы не съезжали с асфальта. Renegade Trailhawk действительно заточен под бездорожье, подвеска на ура отрабатывает все колдобины и ямы.

За такую плавность хода еще нужно благодарить высокопрофильные шины и диски 17 радиуса, которые ставятся только на версию TrailHawk.

В занос внедорожник идет неохотно, стабилизацию до конца отключить невозможно, да оно и к лучшему, электроника зорко следит за действиями водителя и подстрахует от ошибок. В отличие от обычного Renegade, у версии TrailHawk есть пять режимов езды; «Авто» «Снег», «Песок», Грязь» и «Камни». Последний есть только у TrailHawk.

Грейдер, да еще и серпантин — это настоящая «горючая смесь» для любого водителя. Но Renegade, как оказалось, серьезно подготовлен для бездорожья, и его наличие сильно упрощает жизнь. Включаю режим «Камни», и вперед, в этом режиме машина более податлива к заносам — люблю немного похулиганить, благо сам грейдер широкий и тут есть где порезвиться.

«Ставимся» перед поворотом, и вот мы уже входим в него боком. Вообще такие фокусы лучше не проделывать, если нет опыта. Все это возможно благодаря полному приводу Jeep Active Drive Low с электромеханической муфтой мокрого типа с отключением карданного вала как спереди, так и сзади. Работает все это благодаря коробке отбора мощности с одной стороны и фрикционному пакету — с другой. Звучит замысловато, но на практике все гораздо проще.

При чем здесь мотокросс?

Следующим и заключительным этапом в нашем знакомстве с Renegade TrailHawk стала поездка на трассу для мотокросса. Вы скажете, что же может делать машина на кроссовой трассе? А я вам скажу: в случае с TraiHawk — ездить! Для многих недоджипов диагональное вывешивание звучит как приговор. Но не в случае с TrailHawk: включаем «понижайку» и едем.

Сергей Гусев/«Газета.Ru»

Без ложки дегтя не обошлось, пониженный ряд имитируется при помощи пробуксовки АКПП, а соотношение 20:1 вычислено посредством умножения передаточного числа передней оси (4,7) на передаточное число задней (4.334). Насколько надежна данная система, мне не ясно, все-таки проскальзывание фрикционов, на мой взгляд, «не есть хорошо». Но не забывайте — это только при включенной «понижайке», которую владельцы будут не так часто включать, если вообще будут.

Все препятствия TrailHawk проходит на ура, абсолютно без затруднений. С погодой нам не повезло, осадков не было, и трасса подсохла, ну а на сухом грунте проблем не будет практически у любого полноприводного кроссовера.

Тем не менее Renegade обладает хорошими внедорожными задатками. Клиренс составляет внушительные 225 миллиметров. Колесная база 2 570 мм при небольшой длине в 4 260 миллиметров. При столь скромных габаритах и не дюжем клиренсе у Renegade неплохие углы въезда/съезда в 30/34 градуса.

За бамперы можно не переживать даже на приличном бездорожье.

Весь в прадедушку

Скроен Renegade по особенному лекалу, он не похож ни на одного одноклассника, кроме своего прадедушки военного Jeep Willis. В экстерьере выделяется решетка радиатора с семью прорезями, как у «предка». Крестообразные выштамповки в фарах, задних фонарях и даже на крыше, напоминающие ребра жесткости старых канистр.

Внешний вид у автомобиля своеобразный, я бы даже сказал, забавный. Но зато машина явно выделяется из толпы одноликих дизайнерских решений.

Угловатость Renegade вышла боком, лобовое стекло стоит под большим углом, поэтому ловит все камни от впереди идущих машин.

Неудивительно, что две тестовые машины в ходе поездки получили сколы на лобовых стеклах.

Интерьер Renegade такой же необычный, как и экстерьер. Очень много внимания уделено разным мелочам. Весь салон пропитан духом Willis, везде разнообразные пиктограммы, напоминания, что ты сидишь в необычной машине. Даже на приборной панели у тахометра вместо красной зоны как будто «шлепок грязи». Опциональная 6,5-дюймовая мультимедийная система с неплохой навигацией заключена в рамку с недвусмысленной надписью «Since 1941». Сиденья удобные, с хорошей боковой поддержкой. Обод руля массивный, это плюс, а вот подушка безопасности в нем как будто из двухтысячных, смотрится ужасно.

Материалы интерьера качественные, претензий нет. А вот чересчур массивные передние стойки точно заслуживают минус.

Да и передние боковые окна разделены зачем-то на две части, какой в этом смысл, неясно. Все органы управления расположены интуитивно понятно. Пожалуй, за одним исключением: шайба селектора режима движения расположена слишком низко и, не глядя, во время движения переключать будет затруднительно.

Сергей Гусев/«Газета.Ru»

^^^В общем, TrailHawk оставляет положительные впечатления, машина действительно сбалансирована. Едет неплохо, подвеска в меру мягкая и отлично настроенная. Прекрасно ведет себя на бездорожье. Сплошные плюсы, пока мы не заговорили о цене.

Она не слишком лояльная — в базовой версии это 2,03 млн рублей, но на выходе, понятно, стоимость будет еще выше. При этом обычный Renegade стоит от 1,3 млн рублей. В таких условиях на большой спрос при нынешних реалиях рассчитывать, конечно, не приходится, но в случае с Jeep хотя бы примерно понимаешь, за что приходится раскошеливаться.