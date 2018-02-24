Универсал Volvo: слишком умная машина

Как известно, универсалы в России пользуются гораздо меньшей популярностью, чем кроссоверы. Но все же и у первых в нашей стране есть свои поклонники. V90 Cross Country (далее по тексту V90 CC) постепенно занимает место полюбившейся у нас модели XC70. Только V90 СС – результат более современного взгляда на автомобиль.

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Это касается как «начинки», так и дизайна машины. Далеко не всем нравится форма кузова универсалов, но, наверное, к V90 СС это все-таки не относится. Автомобиль действительно смотрится очень гармонично, и в его экстерьере нет ничего лишнего.



Габариты машины, конечно, внушительны, впрочем, как у многих «сараев», хотя в данном случае такое прозвище вряд ли подходит.

В дороге чувствуешь себя максимально свободно, но стоит оказаться в узком московском дворике, как ты становишься заложником среди припаркованных автомобилей и желающих проехать тебе навстречу. А в некоторые парковочные карманы Volvo просто не может поместиться. В такой ситуации чувствуешь себя неловко и мечтаешь сидеть за рулем Kia Picanto или «игрушечного» Smart.

Фоторепортаж: Volvo V90 Cross Country __is_photorep_included11661631: 1

Интерьер V90 СС схож c интерьером седана S90 и флагманского XC90. Все осталось также монументально, элегантно, лаконично и приятно на ощупь, особенно деревянные накладки. В центре приборной панели расположен вертикальный сенсорный дисплей в 8 дюймов, через который идет управление всем автомобилем. Конечно, чтобы разобраться во всем подробно, потребуется много времени.

Что приятно удивило, так это отличная работа навигации – автомобиль точно прокладывал маршрут, учитывая пробки, а по пути подсказывал разрешенный скоростной режим и отслеживал камеры. Порой было удобнее обратиться к встроенной навигации, чем к приложению в смартфоне.

Только вот с голосовым управлением как-то не сложилось – голос робота переспрашивал задачи по нескольку раз. Либо просил, например, уточнить адрес в определенном порядке: сначала улица, потом дом, затем город. В общем, после нескольких неудачных попыток, пришлось отказаться от иcпользования этой функции.

Фоторепортаж: Интерьер Volvo V90 Cross Country __is_photorep_included11661679: 1

Первый раз, сев в V90 СС, сидения показались жесткими, но после «подгонки» по всем параметрам, начинаешь чувствовать себя комфортно. В долгом путешествии можно устроить себе релакс-терапию и включить массаж.

У пассажиров сзади есть розетка на 230 вольт, раздельный климат-контроль на двоих с сенсорным управлением, встроенные шторки на окнах, удобный подлокотник, простор для ног и кармашки-сеточки в спинках передних сидений.

Если ехать втроем, то будет не очень удобно центральному пассажиру, так как расположить ноги с комфортом помешает выступ в полу (трансмиссионный тоннель). Для коротких поездок с детьми от 3 до 12 лет в V90 CC есть встроенные сидения-бустеры. Правда, многие из вышеперечисленных опций устанавливаются за дополнительную плату.

Еще больший комфорт ощущается от количества света внутри салона. И если выбирать светлую обивку, то этот эффект будет, конечно, еще сильнее. В погожий день с открытым панорамным люком чувствуешь себя наедине с природой, особенно если ехать по какой-нибудь лесной дороге рядом с высоченными деревьями.

Однако на протяжении тест-драйва умиротворение от езды прервал «сверчок» с правой стороны салона. Назойливое потрескивание обнаружилось на пробеге в 19 тысяч, что сильно удивило. Методом прислушивания пассажиров сзади ко всем частям машины, «сверчка» нашли как раз в основании люка.

Здесь на помощь пришла знаменитая своим качеством аудиосистема Bowers&Wilkins и возможность выбрать несколько вариантов воспроизведения. Для ценителей музыки это может оказаться немаловажным, ведь в путешествии с любимым плейлистом всегда настроение становится еще лучше. Есть поддержка смартфонных интерфейсов Android Auto и Apple CarPlay. Включаем вариант «концертного зала» и двигаемся дальше.

Фоторепортаж: Интерьер V90 Cross Country __is_photorep_included11661751: 1

Известно, что Volvo часто возглавляет рейтинги самых безопасных машин. Помимо результатов всех краш-тестов, которые демонстрируют возможные печальные исходы различных ДТП, есть ряд встроенных систем, помогающих избежать такие происшествия.

На незагруженной трассе интересно было протестировать все возможности V90 СС. Так, например, функция Pilot Assist помогала держаться в полосе: чувствуется легкое подруливание, автомобиль достаточно настойчиво возвращает в полосу, не давая отклониться даже на чуть-чуть. Но если вы вдруг долгое время не прикасаетесь к рулю, то Pilot Assist комплексно отключается. Адаптивный круиз-контроль четко держит заданную скорость и следит за дистанцией между вами и движущимся впереди автомобилем.

Если он притормаживает, Volvo начинает тоже тормозить самостоятельно, реагируя на сокращение дистанции на секунду раньше водителя, сидящего в удобном кресле и попивающего кофе. И вот здесь рождается вопрос: «А зачем этой машине вообще водитель, если она может рулить сама?!»

В какую-то минуту появилась сонливость, и глаза начали закрываться. В этот момент я поняла, что пора отключать все эти «космические» функции: я оказалась не готова к тому, что машина может быть настолько умной.

Двигаясь дальше со скоростью около 100 км/ч и представив, как в ближайшем будущем машины начнут летать (кстати, тогда еще Илон Маск не запустил Tesla в космос), я расслабилась, но тут меня справа обогнал автомобиль и резко оказался перед нами.

В секунду в Сross Сountry сработала система экстренного торможения: в проекции на лобовом стекле загорелась большая красная машинка, Volvo резко затормозила (представьте, если бы вы резко нажали на педаль тормоза), ремни безопасности натянулись и мягко вжали пассажира и водителя в кресла, спустя пару секунд ремни вернулись в обычное положение.

Все произошло очень быстро, и ощущения после такой ситуации были необычные – начинаешь понимать, что хвалебные тексты о безопасности машины – это, пожалуй, не пустые слова. Ведь для шведов безопасность превыше всего.

Кристина Богачева/«Газета.Ru» При желании можно в комплектацию добавить камеры кругового обзора





Машина по асфальту почти летит, съедая мелкие ямы и кочки. Сворачивая на плохо почищенные от снега проселочные дороги, с четырьмя пассажирами в салоне и забитым багажником, цеплять дном не пришлось (клиренс – 210 мм). Движение достаточно уверенное.

Можно поэкспериментировать и добавить режим Off road — получится универсал с проходимостью кроссовера. Режимы Eco или Comfort -— вполне подходят для толкучки в пробках или городской езды. Для спешащих есть режим Dynamic. На тест-драйве был дизельный D4, 190 л.с. — разгоняется резво, но удивительно, что на таком авто совершенно не возникает желания гонять. V90 CC – это, скорее, про солидность и про опыт, она будто для людей определенного склада характера.

Фоторепортаж: Багажник V90 Cross Country __is_photorep_included11661799: 1

Такого плана машины, как V90 Cross Country, безусловно вдохновляют на путешествия и приключения. А мечты о них, пожалуй, заставляют работать, как можно больше. Не покидают мысли о том, что этот автомобиль создан для уверенных в себе людей, с волевым характером, богатым опытом, большой семьей, и, как минимум, успешным бизнесом, так как ценник универсала начинается от 3 342 000 млн руб. И чтобы максимально создать домашние условия внутри, придется доплатить немало денег за дополнительные «вкусные» опции.

В рамках мегаполиса V90 Cross Country не раскрывается во всей красе, но стоит выехать за пределы города, как начинается одно из самых увлекательных путешествий, где нет никаких границ, и где автомобиль станет надежным попутчиком.