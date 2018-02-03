Skoda Rapid: внешность – не главное

Rapid, как тьма на древний город, спустился с небес и упал пластиковым ключом в руки совершенно неожиданно: лифтбек кирпичного цвета (в официальной палитре цвет называется медным) быстро оказался под окнами. Все такой же максимально сдержанный и по-хорошему консервативный.

Реклама

Рестайлинг со светодиодной подводкой в фарах и задних фонарях традиционно пошел модели на пользу, но чуда не произошло. За годы службы в таксопарках дизайн примелькался, особенно если учесть, что от дорестайлинговой Octavia автомобиль отличается примерно ничем. Но это тот случай, когда внешность – не главное.

В Кострому на блины

На последних мартовских выходных, когда зима еще не ушла, хочется оказаться где-нибудь в прекрасной русской глубинке, где самовары, медведи и танцы в кушаках. Но и слишком далеко ехать не хочется, время приключений ограничено парой дней.

Итак, утро, мелкий снегодождь, конечной точкой в навигаторе указана Кострома, стартуем двумя экипажами. Как-то так вышло, что вторая машина тоже Skoda – Octavia прошлого поколения со слабеньким 102-сильным двигателем.

Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

С Rapid все наоборот – королевская комплектация Style с россыпью опций и турбомотором 1,4 TSI — 125 л.c. и хваленый семиступенчатый автомат DSG c двумя сцеплениями.

И довольно быстро становится понятно, что второй экипаж можно догнать даже после пятиминутного отдыха. Да, с этим мотором Rapid действительно резво разгоняется и быстро едет, принося те самые полумифические драйверские ощущения.

Машина не только стабильно держит прямую на мокрой дороге, но и дает без дрожи в коленях проходить повороты на высокой скорости. Руль «острый», на команды реагирует мгновенно. Подвеска, пусть и немного жестковата, но уверенно отрабатывала все неровности даже на подъезде к Костроме, где шоссе внезапно превращается в месиво из ям и луж. В общем, в движении топовый Rapid вызывает некоторую оторопь — от скромного с виду автомобиля эконом-класса с аурой такси ожидаешь соответствующего поведения, а его нет.

Татьяна Бочарова для «Газеты.Ru» В музей-заповедник «Костромская слобода» на машине заехать нельзя, но тут и так неплохо

Сочетание мотора с коробкой дает и хорошую экономию бензина — около 700 км на одном баке при среднем расходе в 6,8 литра и максимально неэкономичных темпах движения.

Впрочем, другие моторы тоже неплохи, хоть и поставляются без DSG. На выбор остается атмосферный двигатель объемом 1,6 л, доступный в двух вариациях – мощностью либо 90 л.с., либо 110. Для них – «автомат» только с шестью ступенями. В Европе предлагают еще и однолитровые варианты, но, к счастью, у нас их нет. И не надо.

Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

Внутри все в ажуре

В салоне все предсказуемо хорошо – продуманная до последней мелочи эргономика, аккуратная сборка, удобная посадка для всех, даже для обычно обделенных пассажиров сзади, достаточное количество емкостей и большой багажник, в котором можно жить. Тут действительно сложно к чему-то придраться, даже если захотеть.

Что несколько раздражало – незащищенная камера заднего вида, которая после контакта с российской морозной действительностью выводила на экран красивые разноцветные разводы, и очень жесткий пластик.

Жесткий, особенно если стучать по нему костяшками и вести многозначительные кухонные разговоры о пластике и тяжелых временах.

«Газета.Ru»

Чем хвастает комплектация? Мульти-медиасистемой, которая дружит с телефоном настолько, что позволяет выводить на дисплей рабочий стол вашего гаджета. А еще системой стабилизации с функцией автоматического торможения в ходе ДТП, передним парктроником, системой Hill Hold Control, не дающей откатиться назад во время старта.

Нельзя не заметить два USB-слота, кнопку Start Stop и долгожданный центральный замок в базе, обогрев лобового стекла и всех сидений. Интересно, что USB-разъемы для задних пассажиров нельзя совместить с обогревом кресел. Придется выбирать: либо то, либо другое.

Багажник, как всегда у Skoda, монументален. Его объем минимум на 50 л больше, чем у корейских конкурентов.

Важно, что полка багажника складывается вдоль спинки дивана. Если вам нужно забить багажник до отказа, то не придется относить полку домой – это оценит любой дачник.

Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

У бюджетного Rapid в максимальной комплектации есть все, что присуще хорошему автомобилю. Стоит заметить, что топовые комплектации, в отличие от базовой версии, нет-нет, но подешевели по сравнению с ценами на дорестайлинговые автомобили.

Но не надо забывать, что в категории «за миллион с чем-то» большая конкуренция, да и о моде на кроссоверы забывать не стоит. Но все же продажи Rapid выросли. Skoda с этим мотором — универсальный, комфортный и динамичный автомобиль, который порой выбирают сердцем, а не разумом. И немного жаль, что из Чехии в Россию не везут Fabia в последнем кузове — юркому хэтчбеку этот двигатель и спортивные нотки в поведении подходят еще больше.