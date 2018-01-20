Дерзкий и резкий

В России да и вообще в мире большей популярностью пользуются те кроссоверы, которые доступнее всего по цене — значит, оснащенные маломощными двигателями и небольшим набором опций. Вот и получается, что большинство машин в этом классе — это медленные и, зачастую, скучные утилитарные машины.

Другое дело — «заряженные» кроссоверы, в которых вы не повезете детей (их просто укачает), не загрузите картошку в багажник (разлетится по салону) и не встретите в каршеринге (дорого и нецелесообразно).

Корреспонденту «Газеты.Ru» удалось протестировать самый мощный автомобиль линейки BMW X3 третьего поколения по дороге из Санкт-Петербурга в Хельсинки.

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Не для девушек

«Третий» больше не уменьшенная копия легендарного X5, а полноценная модель со своим лицом и целевой аудиторией. Интересно, что с каждым следующим поколением кроссовер укрупнялся и

вырос до такой степени, что стал больше старшего брата X5.

Правда, это если сравнивать его именно с моделью 1999 года выпуска.

Назвать X3 «женским» язык больше не повернется, а заряженную версию — тем более.

Размеры BMW X3 теперь составляют 4708 мм в длину (+51 мм по отношению к предшественнику), 1891 мм в ширину (+10 мм), 1676 мм в высоту (-2 мм). Колесная база тоже подросла, составив 2864 мм вместо прежних 2810 мм. Дорожный просвет остался прежним – 204 мм. Масса кроссовера, в зависимости от модификации, снижена на значение до 55 кг, а для улучшения развесовки капот передние крылья и передние двери сделаны из алюминиевых сплавов.

BMW

В поиске отличий

Обновленный X3, подобно партнерам по модельному ряду, построен на совершенно новой платформе CLAR. Изменения во внешнем облике новинки носят локальный характер, так что кроссовер остается типичным представителем линейки BMW, но при этом стильным, харизматичным и быстрым, а 20-дюймовые диски (при желании, можно заказать и 21-дюймовые), укомплектованные узкопрофильными шинами, гармонично дополняют силуэт автомобиля.

Основные изменения в дизайне традиционно пришлись на фронтальную часть:

у X3 теперь фары головного света с более острыми очертаниями и фирменной кольцеобразной оптикой Adaptive LED. Фары больше не примыкают к «ноздрям» радиаторной решетки, даже несмотря на увеличившийся размер ее овалов.

BMW

Сзади были переработаны как минимум фонари и диффузор. Выхлопные трубы выводятся по обе стороны бампера, меняется лишь форма насадок. Если у обычных версий они круглые, то у BMW X3 M40i — трапециевидные. Из невидимых глазу улучшений в архитектуре кузова можно выделить оптимизированный коэффициент аэродинамического сопротивления (0.29 вместо прежних 0.36) и идеальную развесовку по осям (50:50).

В салоне

Сидя за рулем X3, можно традиционно отметить отменную эргономику, комфортные сиденья и отделочные материалы высочайшего качества. В списке нового оборудования установленного на борту есть: мультимедийный комплекс с дисплеем 10 дюймов с функцией интеграции смартфонов, голосовым управлением и системой распознавания жестов; цифровую приборную панель с 12.3-дюймовым экраном; передние кресла с функциями вентиляции и массажа, трехзонный климат-контроль и проекционный дисплей с высоким разрешением.

К интересным опциям M40i можно отнести систему полуавтоматического пилотирования CoPilot, которая объединяет функционал адаптивного круиз-контроля и ассистента слежения за полосой движения.

BMW

Объем багажника сохранился на уровне предыдущего поколения — 550 литров, но если сложить задние сидения, то можно высвободить до 1600 литров свободного пространства.

Набирая скорость

Полноприводный BMW X3 M40i оснащается трехлитровой «шестеркой» мощностью 360 л.с. и 500 Нм. До 100 км/ч кроссовер разгоняется всего за 4,8 секунды, что делает его «самым быстрым серийным автомобилем в своем классе». Именно так заявляют в компании. Но на самом деле они немного лукавят, так как, например, Mercedes-AMG GLC 63 S разгоняется до 100 км/ч ровно на секунду быстрее — за 3,8. Правда, стоит сказать и о том, что цена на GLC 63 S несколько отличается от M40i — почти в два раза, что выводит штутгартскую компанию из списка прямых конкурентов X3.

Заводим мотор, и салон кроссовера наполняется приятным рокотом! Именно салон, так как звук двигателя, который слышен внутри автомобиля, усилен с помощью колонок аудиосистемы. Нет, конечно же, рычание движка слышно и снаружи, но внутри оно вкуснее.

BMW

Наш маршрут по России, из Санкт-Петербурга в Хельсинки проходил по двухполосной трассе «Скандинавия» (А181), на которой всегда много фур и довольно часто происходят аварии с летальным исходом вследствие обгонов через встречную полосу и плохой освещенности дороги.

На M40i любые обгоны даются легко, мощный мотор выстреливает автомобиль вперед практически на любой скорости,

так что завидев при обгоне надвигающуюся фуру, волноваться не приходится, небольшое усилие на педали акселератора — и мы уже возвращаемся в свою полосу, обогнав все попутные машины.

А вот в соседней Финляндии дороги просто отличные, машин немного, а встречный поток разделен отбойником: в такой ситуации хочется посмотреть, на что способна дерзкая «эмка», но останавливает лишь одно — бешеные штрафы за превышение скорости, поэтому стараемся ехать, не сильно превышая разрешенную скорость.

Рулится X3 отменно, АКПП не задумывается и не зависает на передачах, а мотор с коробкой работают в паре работают слаженно и четко. Но вот прожорливость кроссовера настораживает,

проехав около 150 километров, мы сожгли почти полбака бензина.

Расход топлива, явно превышая паспортные 8,9 в «смешанном цикле», составил около 13,5 литров.

Несмотря новую платформу CLAR, которая славится своей плавностью хода, M40i очень жесткий автомобиль. Так что можно с уверенностью сказать, что вы узнаете о каждой ямке и трещинке на асфальте, которая попадется вам на пути, что трудно отнести к положительным качествам кроссовера. Да, «заряженная» версия X3 позиционируется как спортивный автомобиль, но от BMW все же ждешь немного больше комфорта.

Подводя итоги

M40i создан не для того, чтобы перемещаться из точки А в точку Б, это автомобиль для того, чтобы испытывать удовольствие каждую секунду, пока вы находитесь за рулем (только если вы не стоите в пробке). BMW решили не экспериментировать с внешним видом, а больше сосредоточились на начинке (учитывая новую платформу) и постарались максимально довести то идеала буквально все. Но, как известно, идеальных автомобилей не бывает.

Цена на новую BMW X3 M40i начинается от 4 180 000 рублей, если сравнивать с самой доступной BMW X3 xDrive 20i, то это на 1 230 000 рублей дороже. Стоимость же основных конкурентов кроссовера — Audi SQ5 ( 354 л.с.) и Mercedes-Benz GLC 43 AMG (367 л.с.) — стартует от 4 380 000 рублей и 4 550 000 рублей соответственно.

Получается, что «эмка» не только быстрее, но и дешевле основных конкурентов. Но разгон до 100 км/ч далеко не главный показатель, который учитывается при покупке: дизайн, плавность хода, комфорт, расход топлива и доверие бренду — это лишь часть параметров, которые интересуют потенциальных покупателей. Да и вообще — если даже фломастеры разные не только по цвету, но и по вкусу, то автомобили тем более.