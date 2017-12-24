BMW X5: в Лас-Вегас без бензина

Ничего во внешнем виде BMW X5 xDrive 40e не выдает его доброжелательность к природе и любовь к человечеству — это все такой же агрессивный и статусный внедорожник, завидев который в зеркале заднего вида, водители стараются спешно покинуть левую полосу автомагистрали.

Поэтому очень странно видеть X5 на парковочных местах, предназначенных для электромобилей и подзаряжаемых гибридов. Не менее странно видеть и владельцев баварского премиального автомобиля, заполняющих специальную форму на налоговый вычет для «зеленых» транспортных средств.

Николай Назайкинский/«Газета.Ru»

Вся философия BMW содрогается, как земля в Калифорнии во время очередного землетрясения. В голове не укладывается, что компания, выпускающая и позиционирующая свои автомобили как машины для получения удовольствия от самого процесса вождения, самые мощные и быстрые в своих классах, производит X5 со среднем расходом топлива 3,3 л на 100 км и двумя лючками топливных баков.

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Забегая вперед, отметим, что удовольствие от вождения BMW X5 xDrive 40e iPerformance ничуть не уменьшилось, несмотря на 200-килограммовую батарею в багажнике. С другой стороны, приблизиться к заявленному производителем расходу топливу тоже не получилось.

Сложно поверить, но под капотом BMW X5 xDrive 40e расположен небольшой 2-литровый бензиновый 245-сильный двигатель. В помощь к нему «прикреплен» электромотор мощностью 75 л. с.

Суммарная энерговооруженность внедорожника получилась волне достаточной: 313 л. с. и 450 Нм крутящего момента. При наличии электричества в батарее не самый легкий автомобиль ускоряется с места до 100 км/ч за 6,8 c – динамика «горячих» хэтчбеков. Так что «зажечь» на BMW X5 40e можно даже на калифорнийских серпантинах, где внедорожник четко следует указаниям водителя, обладая практически нейтральной поворачиваемостью. BMW не превратился в Prius. И это главное.

Но для того, чтобы «зажигать», надо постоянно поддерживать достаточный заряд в батарее. А делать это не так-то и просто — ее емкость составляет всего 9 кВт/ч и электричество быстро расходуется.

В спокойном режиме без капли топлива можно проехать всего 30 километров. Заряжается батарея тремя способами: при торможении, двигателем и от розетки.

Причем розетка можно быть как домашней, так и специальной (переменный ток, тип коннектора Level 1/2). В США, где общее количество коннекторов осенью 2017 года перевалило за 50 000 штук, подзарядить BMW X5 от сети можно где угодно, начиная от бесплатных терминалов у торговых центров и отелей, заканчивая станциями электрозарядки на деревянных пирсах тихоокеанского побережья.

Николай Назайкинский/«Газета.Ru»

Но даже используя систему рекуперации батарею можно заряжать весьма эффективно. При спуске в Долину смерти мне удалось пополнить батарею в BMW X5 на 11 миль пробега — а это больше половины от ее емкости. Приятно осознавать, что полученная при торможении энергия тратится не только на нагрев тормозных механизмов, но и накапливается в автомобиле для дальнейшего использования там, где это наиболее уместно. Например, в городах с интенсивным трафиком.

Одним из таких городов является Лас-Вегас, бурное развитие которого связно с возведением дамбы Гувера и электростанции на реке Колорадо в 1936 году. С тех пор в пустыне Невада нехватки электричества не наблюдается, поэтому зарядные станции для электромобилей здесь повсюду.

Пока вы проигрываете очередную «двадцатку» на слот-машинах, ваш электрокар заряжается на бесплатной парковке при казино. Кстати, доехать до плотины Гувера можно на электротяге с одной подзарядкой, преодолев расстояние в 30 миль от игорной столицы мира до грандиозного инженерного сооружения. Затем рядом с плотиной можно подзарядиться и доехать обратно в Лас-Вегас без запуска основного бензинового двигателя.

Для водителя доступны 3 режима работы гибридной установки в BMW X5 xDrive 40e: автоматическая, сохранение энергии и максимальное использование электричества.

В автоматическом режиме, который по умолчанию активируется при каждом запуске внедорожника, электрический мотор, согласно своему алгоритму, помогает основному бензиновому двигателю иногда полностью отключая его. «Нащупать» этот алгоритм на педали газа достаточно непросто — реакция на акселератор нелинейная и каждый последующий раз отличается от предыдущего. Стоит нажать чуть-чуть сильнее, как внедорожник с хорошо ощутимым толчком устремляется вперед.

Для того, чтобы зависимость от силы нажатия на правую напольную педаль стала линейной, надо перевести гибридную установку в режим сохранения энергии, при которой электромотор отключается и вместе с ним «отключаются» и 75 электрических лошадиных сил, что заметно сказывается на динамике автомобиля. С другой стороны, двигаясь на круиз-контроле по идеальным американским многополосным магистралям динамика суперкара особо не требуется. Здесь больше нужна локомотивная устойчивость на дороге и хорошая шумоизоляция салона.

Николай Назайкинский/«Газета.Ru»

В режиме «электрокар» BMW X5 на некоторое время превращается в «Теслу», поэтому единственный звук, который будут слышать окружающие, — это мягкий шелест колес по асфальту. И здесь надо быть готовым к тому, что пешеходы могут вас просто не заметить. Ведь все давно привыкли к характерному звуку двигателя и выхлопной системы BMW X5, призывающих быстро отпрыгнуть в сторону, а здесь нет и намека на дерзость.

Надо отметить, что колеса гибридного BMW X5 могут шелестеть не только по асфальту, но и по грунтовой дороге.

Клиренс 209 мм и фирменная система полного привода xDrive позволяют достаточно вольготно чувствовать себя на пересеченной местности.

Только на таком твердом бездорожье, как на Западе США, надо еще постараться не «поймать» боковой порез шины об острый камень. О запасном колесе здесь речь не и идет и в помине. А район Долины Смерти в Калифорнии и районы в живописных пустынях соседних Невады, Аризоны и Юты, где проходил тест-драйв BMW X5 с батареей в багажнике, как раз славятся своими «ловушками» для беззаботных туристов.

Багажник, кстати, не особо пострадал от наличия в нем «связки» дополнительных аккумуляторов. Если в «обычном» X5 его объем составляет 650 л, то здесь, в гибридной версии баварского внедорожника — 500 л. Этого достаточно для того, чтобы загрузить объемный багаж 2-3 путешественников.

Николай Назайкинский/«Газета.Ru»

Даже если рассматривать BMW X5 преимущественно для дальних поездок, то вполне можно присмотреться именно к гибридной версии X5 с экономичным 2-литровым бензиновым двигателем под капотом.

На спусках будете накапливать энергию, чтобы в конечном итоге сэкономить топливо и сделать мир вокруг себя немного чище.

А если ваш обычный маршрут пролегает от дома к офису и обратно с заездом в магазин, кинотеатр и спортзал, так это вообще отличный вариант личного автомобиля.

BMW X5 xDrive 40e iPerformance продается в России за 4 680 000 рублей, что лишь немногим дороже «входной» бензиновой версии внедорожника. К тому же гибридный X5 собирается в Германии, а не в Калининградской области. Возможно, для кого-то это окажется решающим аргументом для покупки высокотехнологичного BMW X5 с гибридной силовой установкой при наличии собственного дома с зарядной станцией или хотя бы крытого паркинга с розеткой около автомобиля.