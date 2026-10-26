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Водитель проехался на горящем мотоблоке и попал на видео

В Челябинской области на видео попало, как водитель проехался на горящем мотоблоке

В Челябинской области на дороге в деревню Ишалина водитель проехался на горящем мотоблоке. Об этом сообщил Telegram-канал 31tv.ru.

«Капец, мотоблок горит, а он в ус не дует!» — прокомментировал происходящее очевидец.

Инцидент попал на видео. На них видно, что часть груза мотоблока объята пламенем. Также заметно, что рядом с загоревшейся областью силит пассажир.

По словам автора видео, водитель спокойно отнесся к огню за спиной и проехал с полыхающим транспортным средством около километра. Очевидец предположил, что мужчина таким образом пытался согреться.

До этого 21 октября в Тобольске на трассе минивэн влетел в грузовик и загорелся. В салоне автомобиля находились девять человек. Семерым не удалось выбраться из машины. Водитель и один его попутчик выжили в результате происшествия. Их экстренно доставили в больницу. Отмечается, что в минивэне было установлено газобаллонное оборудование. Водитель занимался частным извозом. В автомобиль по пути подсаживались пассажиры.

Ранее сообщалось, что машина вспыхнула на МКАД.

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