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Россиянам назвали главные риски при промывке двигателя автомобиля

«За рулем» перечислил три риска промывки мотора перед заменой масла
Наталья Горшкова/РИА Новости

Промывка двигателя перед заменой масла может обернуться серьезными последствиями для мотора, если подойти к процедуре неправильно. Как предупреждает «За рулем», риски связаны с тремя ключевыми моментами.

Первый риск связан с химией. С рук или в сомнительном месте можно купить как неэффективный, так и излишне агрессивный состав. Агрессивная жидкость смывает не только грязь, но и сальники, а также краску с поддона. Покупать промывки стоит только у проверенных производителей и строго следовать инструкции.

Второй риск — забивание масляных каналов отложениями, которые подняла промывка. Для защиты нужен качественный масляный фильтр, способный удержать весь объем грязи и не открыть перепускной клапан раньше времени. В особенно грязных моторах фильтр меняют дважды: до и после промывки.

Третий риск касается старых ретроавтомобилей. Уплотнения там со временем дубеют, и часть из них держится только за счет наросшей грязи. Агрессивная промывка провоцирует непредсказуемые течи, а сальниковые набивки в очень древних моторах могут не удержать современные низковязкие промывочные масла. Двигатели старинной техники требуют особой осторожности.

До этого сообщалось о симптомах неисправных топливных форсунок автомобиля.

Ранее россиянам назвали три причины перегрева двигателя автомобиля осенью.

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