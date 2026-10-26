На Украине военкомы остановили катафалк и мобилизовали водителя

В подконтрольной Киеву части Херсонской области сотрудники ТЦК задержали и мобилизовали водителя катафалка прямо на глазах у родственников умершего — в момент, когда похоронный кортеж находился в пути. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».

По данным издания, военкомы вместе с полицейскими остановили черный микроавтобус. В итоге участникам церемонии пришлось перегружать гроб в другую машину, сопровождая это нецензурной бранью в адрес сотрудников ТЦК и правоохранителей.

Всеобщая мобилизация действует на Украине с февраля 2022 года и продлевалась неоднократно. В украинских соцсетях регулярно появляются сообщения о принудительной мобилизации и стычках граждан с работниками военкоматов в разных городах. Из-за острой нехватки людей в армии ТЦК усиливают рейды по общественным местам, задерживая мужчин призывного возраста. При задержании к военнообязанным нередко применяют силу и нарушают закон, и такие случаи не раз приводили к гибели людей.

Ранее сообщалось, что на Украине мобилизовали дальнобойщика, возвращавшегося из Турции.