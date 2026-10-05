Фуры разворотило на Ярославском шоссе в Подмосковье, появились первые кадры

В Московской области два большегруза попали в серьезную аварию. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Подмосковье, Пушкино. Ярославское шоссе», – говорится в публикации.

Водители сняли на видео последствия аварии. На кадрах видно, что одна из фур стоит на обочине дороги, при этом ее груз и детали разлетелись по проезжей части. В нескольких метрах на боковой части лежит еще один большегруз, который в момент ДТП пробил дорожное ограждение. В настоящее время на месте работают оперативные службы, о пострадавших ничего неизвестно.

До этого стало известно, что на набережной Лейтенанта Шмидта в Петербурге в жестком ДТП столкнулись Hyundai и Omoda. Сообщается, что водители не уступили друг другу дорогу. В результате аварии один из автомобилей несколько раз перевернулся. Обе машины сильно пострадали, а их водители получили травмы.

Кроме того, в Москве на проспекте Академика Сахарова автомобиль перевернулся после ДТП.

Ранее появилось видео последствий жесткой аварии на МКАД в Москве.