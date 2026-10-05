Интерпол изъял у петербурженки Porsche Cayenne за 9,8 млн рублей

Жительница Санкт-Петербургаспустя два года после покупки Porsche Cayenne за 9,8 млн рублей узнала, что автомобиль находится в розыске Интерпола. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным источника, Porsche был приобретен в петербургской фирме в июле 2024 года. В сентябре 2026-го девушку остановили сотрудники ДПС на Тверской улице в Москве и сообщили, что автомобиль разыскивается по линии Интерпола. Машину изъяли.

Женщина обратилась к продавцу с досудебной претензией и потребовала вернуть 9,8 млн рублей. В компании ей отказали, заявив, что на момент сделки сведений о розыске не было. Теперь девушка обратилась в полицию и надеется на возмещение ущерба.

До этого сообщалось, что в Москве водитель может потерять свой Porsche 911 из-за 182 штрафов за нарушения ПДД. Владелец спорткара задолжал порядка 660 тысяч рублей. В ходе рейда приставы также выявили Mercedes-Benz G-Класс, принадлежащий другому москвичу, чей налоговый долг составляет 2,3 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что водитель снес новый Porsche москвича за 40 млн рублей и скрылся.