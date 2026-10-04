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Автомобили

Mazda дала возможность автовладельцам транслировать ругательства водителям и пешеходам

Mazda научила кроссовер CX-6e ругаться на прохожих
I viewfinder/Shutterstock/FOTODOM

Владельцы электрических кроссоверов Mazda CX-6e получили возможность записывать нецензурные сообщения и транслировать их окружающим водителям и пешеходам. Об этом сообщает австралийское издание News.

«Функция «Внешние объявления» в новой Mazda содержит предварительно записанные сообщения с оцифрованным голосом, которые могут объявить о вашем прибытии — «Привет, приятель, я здесь» — или даже отругать людей за то, что они смотрят в свои телефоны», — отмечается в публикации.

Текст объявлений, которые машина будет транслировать окружающим, можно заранее ввести в медиасистему с клавиатуры и закрепить на экране соответствующие ярлыки. Журналисты обнаружили, что никакой цензуры при этом не предусмотрено и машину можно заставить произносить ругательства в адрес других участников движения.

Ранее россияне интересовались возможностью взлома китайского автомобиля. Экспертам удалось дать разъяснения по этому вопросу.

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