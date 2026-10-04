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Каскадер показал на видео, как связал лимузин с вертолетом и разбил их

Каскадер Евгений Чеботарев разбил вертолет, привязанный к лимузину

Каскадер из Ростова-на-Дону Евгений Чеботарев при подготовке к трюку разбил лимузин, привязанный к вертолету. Об этом сообщает «Подъем».

«Неудачная транспортировка. От места, где стоял вертолёт, до локации нам нужно 10 километров было по полям проехать. Я решил его просто на лимузине перевезти, не вызывая этот трал, спецтехнику. Дорога была неровная, его в сторону потянуло, и свалился», — приводит издание слова Чеботарева.

На кадрах с неудачным трюком видно, что вертолет Ми-2, обклеенный логотипами Gucci, был привязан сверху к удлиненному лимузину-внедорожнику Ford. Каскадер разогнался на автомобиле и выпрыгнул из него перед обрывом, после чего машина и вертолет рухнули вниз. При этом Чеботарев признался, что трюк пошел не по плану: он рассчитывал, что вертолет с лимузином хотя бы немного пролетит по воздуху.

Ранее сообщалось, что под российской маркой Senat выпустят лимузин и кроссовер.

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