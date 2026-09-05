Стало известно, чья Ferrari вдребезги разбилась в центре Москвы

В центре Москвы Ferrari Superfast попала в серьезную аварию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Феррари» бывшего кандидата в депутаты Госдумы Игоря Ибышева вдребезги разбилась в центре Москвы — спорткар влетел в припаркованный «фольксваген туарег». Предварительно, за рулем мог находиться сам чиновник», – говорится в публикации.

По данным канала, на Большой Пироговской улице автомобиль, двигавшийся с превышением скорости, вылетел на встречную полосу. По словам очевидцев, в момент аварии владельца Volkswagen в салоне не было. Пострадавших в результате инцидента нет. Стоимость Ferrari 812 Superfast начинается от 20 миллионов рублей.

Об аварии стало известно днем 5 сентября. На размещенных в сети кадрах видно, что элитная иномарка получила повреждения: у транспорта смят и разбит кузов, капот и бампер, вывернуто колесо. На место прибыли спасатели и правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства столкновения.

Ранее сообщалось, что BMW ушла в дрифт и вывернула колесо на ходу.