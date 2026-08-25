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Автомобили

На Ленинском проспекте в Москве произошло жесткое ДТП

В Москве водитель BMW разбился в серьезной аварии на Ленинском проспекте
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В Москве произошла фатальная авария с иномаркой. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Водителю BMW стало плохо за рулем во время поездки на Ленинском проспекте в районе Нескучного сада. В результате машина врезалась в препятствие», – говорится в публикации.

По данным канала, прибывшие медики осмотрели водителя и установили, что травмы, которые он получил, несовместимы с жизнью. В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого в Ижевске троллейбус протащил по асфальту пенсионерку. На видео видно, что женщина лежит на асфальте рядом с транспортом. На месте ДТП оказалась бригада реанимации, которая госпитализировала пострадавшую. О травмах, которые получила женщина, не сообщается.

Кроме того, во Владивостоке на объездной трассе произошла массовая авария. Очевидцы сняли последствия ДТП на камеру. На записи видно, что заднюю часть одного из легковых автомобилей буквально вдавило внутрь, повреждения получили и другие машины, при этом их детали разлетелись по дороге.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти мусоровоз раздавил такси с человеком, появились первые кадры.

 
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