Россиянам рассказали, почему нельзя оставлять номер телефона после ДТП

Многие автомобилисты ошибочно полагают, что записка с номером телефона на лобовом стекле поврежденной машины — это проявление ответственности. Однако автоюрист Лев Воропаев в беседе с «Лентой.ру» объяснил, что с точки зрения закона такой жест квалифицируется как скрытие с места дорожно-транспортного происшествия.

«Это незаконно, это является скрытием с места ДТП. Правилами дорожного движения не предусмотрена возможность оставлять на лобовом стекле записку с просьбой связаться. Напротив, такой человек сам подтверждает факт, что был осведомлен о происшествии и скрылся. Это является доказательством его вины», — заявил Воропаев.

Эксперт подчеркнул, что наказание за скрытие с места аварии не зависит от того, оставил водитель записку или просто уехал. Статья 12.27 КоАП РФ предусматривает лишение прав на срок от одного года до полутора лет либо административный арест до 15 суток.

Единственный законный способ действий в такой ситуации — вызов сотрудников ГИБДД и оформление ДТП по всем правилам. Если владелец поврежденного автомобиля отсутствует на месте, водитель все равно обязан обратиться в полицию, а не оставлять свои контакты на стекле.

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