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В Москве у курьера произошел хлопок в сумке и возгорание электровелосипеда, мужчина сбежал

В Москве курьер сбежал после хлопка и возгорания электровелосипеда

В Москве на пересечении Новоданиловского проезда и Варшавского шоссе загорелся электровелосипед курьера после хлопка. Об этом сообщил корреспондент «Газеты.Ru».

«Я шла, все было тихо, этот курьер спокойно ехал, потом хлопок негромкий. Я поднимаю глаза от телефона и вижу, что его бричка уже горит, а он бежит от нее. Вообще все на удивление тихо произошло», — рассказал корреспондент.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, что транспортное средство лежит возле пешеходного перехода. Оно объято пламенем. Клубы черного дыма поднимаются вверх. При этом видно, что курьер убегает от горящего транспорта.

О состоянии самого курьера информации не поступало. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

До этого известная байкерша Татьяна попала под грузовик на ТТК в Москве. Женщина ехала на мотоцикле RACER SKYWAY и оказалась в слепой зоне самосвала. Водитель грузовика не заметил мотоцикл при маневрировании, что привело к столкновению. Байкерша не выжила в результате ДТП.

Ранее стало известно, что задавленная грузовиком в Москве байкерша оказалась мотоблогером.

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