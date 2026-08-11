Петербуржец засыпал крупу в бензобак чужой иномарки

В Санкт-Петербурге механики обнаружили перловую крупу в топливном баке автомобиля. Об этом сообщил Telegram-канал 78.ru.

В мае прошлого года жительница региона едва выехала из дома на своей Skoda, как автомобиль неожиданно заглох и отказался заводиться. Женщине пришлось вызывать эвакуатор и везти машину в сервис.

В топливном баке вместо бензина специалисты нашли перловую крупу. Зерна, попав в систему подачи горючего, разбухли от влаги и полностью заблокировали работу топливного насоса, а также вывели из строя форсунки.

Ремонт обошелся владелице в 20 тыс. рублей. Полиция быстро вычислила злоумышленника — им оказался местный мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение имущества. Фигурант уже пообещал возместить все расходы потерпевшей.

До этого россиян предупредили о поломке двигателя из-за некачественного бензина. Сообщается, что современные автомобили оснащены сложными системами впрыска и управления двигателем, которые чувствительны к характеристикам используемого топлива.

Ранее россияне пожаловались на недолив бензина на АЗС.