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Автомобили

Петербуржец засыпал крупу в бензобак чужой иномарки

В Санкт-Петербурге мужчина засыпал крупу в бензобак чужого авто

В Санкт-Петербурге механики обнаружили перловую крупу в топливном баке автомобиля. Об этом сообщил Telegram-канал 78.ru.

В мае прошлого года жительница региона едва выехала из дома на своей Skoda, как автомобиль неожиданно заглох и отказался заводиться. Женщине пришлось вызывать эвакуатор и везти машину в сервис.

В топливном баке вместо бензина специалисты нашли перловую крупу. Зерна, попав в систему подачи горючего, разбухли от влаги и полностью заблокировали работу топливного насоса, а также вывели из строя форсунки.

Ремонт обошелся владелице в 20 тыс. рублей. Полиция быстро вычислила злоумышленника — им оказался местный мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение имущества. Фигурант уже пообещал возместить все расходы потерпевшей.

До этого россиян предупредили о поломке двигателя из-за некачественного бензина. Сообщается, что современные автомобили оснащены сложными системами впрыска и управления двигателем, которые чувствительны к характеристикам используемого топлива.

Ранее россияне пожаловались на недолив бензина на АЗС.

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