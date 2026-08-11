Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака ВСУ на НижнекамскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Автомобили

Кроссовер Changan Uni-Z, который мог стать «Волгой», появится в России

Кроссовер Changan Uni-Z официально появится на российском рынке
Changan

Портал «Китайские автомобили» выяснил, что бензиновый кроссовер Changan Uni-Z официально появится в РФ. На модель уже оформлен сертификат соответствия, необходимый для получения ОТТС и запуска массовых продаж. При этом изначально именно этот автомобиль рассматривался как донор для возрожденной «Волги» K40.

Changan Uni-Z дебютировал в Китае в апреле 2024 года. Первое время кроссовер предлагался исключительно в гибридном исполнении, но уже в августе того же года у него появилась полностью бензиновая версия. Именно она сертифицируется для России.

Как сообщил знакомый с процессом сертификации источник «Китайских автомобилей», на кроссовер уже оформлен сертификат соответствия — документ, без которого невозможно получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) и начать официальные продажи в РФ и других странах ЕАЭС.

Из документа следует, что российская версия Uni-Z будет оснащаться 1,5-литровым турбомотором. Других технических подробностей сертификат не раскрывает, однако, поскольку модель давно представлена на китайском рынке, ее основные характеристики хорошо известны.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее Geely повысила цены на четыре кроссовера в России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Олимпиадники «вытесняют» стобалльников ЕГЭ из вузов. Как это объясняют ректоры и депутаты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!