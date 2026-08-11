Кроссовер Changan Uni-Z, который мог стать «Волгой», появится в России

Портал «Китайские автомобили» выяснил, что бензиновый кроссовер Changan Uni-Z официально появится в РФ. На модель уже оформлен сертификат соответствия, необходимый для получения ОТТС и запуска массовых продаж. При этом изначально именно этот автомобиль рассматривался как донор для возрожденной «Волги» K40.

Changan Uni-Z дебютировал в Китае в апреле 2024 года. Первое время кроссовер предлагался исключительно в гибридном исполнении, но уже в августе того же года у него появилась полностью бензиновая версия. Именно она сертифицируется для России.

Как сообщил знакомый с процессом сертификации источник «Китайских автомобилей», на кроссовер уже оформлен сертификат соответствия — документ, без которого невозможно получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) и начать официальные продажи в РФ и других странах ЕАЭС.

Из документа следует, что российская версия Uni-Z будет оснащаться 1,5-литровым турбомотором. Других технических подробностей сертификат не раскрывает, однако, поскольку модель давно представлена на китайском рынке, ее основные характеристики хорошо известны.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее Geely повысила цены на четыре кроссовера в России.