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Автомобили

Подросток без прав от испуга протаранил мотоцикл ДПС в Воронежской области

В Воронежской области подросток без прав врезался в мотоцикл ДПС

В Павловском районе Воронежской области произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя мотоцикла. Об этом сообщил Telegram-канал «НеТипичный Павловск».

По предварительным данным, патрульные заметили движущийся питбайк под управлением 18-летнего местного жителя. Увидев сотрудников полиции, молодой человек резко изменил траекторию. По версии следствия, он испугался правоохранителей и не справился с рулевым управлением.

В результате маневра питбайк столкнулся со служебным мотоциклом, припаркованным поблизости, после чего водитель упал на проезжую часть. На место вызова оперативно прибыла бригада скорой медицинской помощи. Информация о состоянии и характере травм виновника аварии в настоящий момент уточняется.

Полицейские установили, что у молодого человека отсутствовало водительское удостоверение. В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления»). Ему грозит штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей. Обстоятельства ДТП продолжают выясняться.

Ранее в Москве установили личность мотоциклистки, попавшей под грузовик на ТТК.

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