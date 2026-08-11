Стала известна личность мотоциклистки, которая попала под грузовик на ТТК в Москве

На ТТК на северо-востоке Москвы В ДТП с участием грузовика и мотоцикла не выжила 51-летняя Татьяна, известная в профильных сообществах как моушн-дизайнер и опытная байкерша. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, женщина управляла ярко-желтым мотоциклом RACER SKYWAY. Двигаясь по съезду в сторону проспекта Мира, она оказалась в слепой зоне самосвала. Водитель грузовика не заметил мотоцикл при маневрировании, что привело к фатальному столкновению. От полученных травм, несовместимых с жизнью, мотоциклистка не выжила.

Как выяснилось, всего полтора месяца назад Татьяна уже попадала в жесткую аварию в районе Москва-Сити. Тогда байкерша получила тяжелые повреждения и была экстренно госпитализирована в реанимацию. Врачам удалось спасти ей жизнь, однако для восстановления функциональности конечности женщине был установлен титановый имплант в плечо. Примечательно, все ДТП были зафиксированы Татьяной на камеру GoPro, установленную на шлеме.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту случившегося. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Также сообщается, что движение в результате аварии оказалось затруднено на 3,6 км. Водителям посоветовали искать пути объезда проблемного участка дороги.

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