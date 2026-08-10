На видео попало, как люди сообща снимают BMW с крыши авто после ДТП в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на видео попало, как люди переворачивают BMW после аварии

В Екатеринбурге прохожие сообща сдвинули перевернувшийся автомобиль, чтобы помочь выбраться зажатому внутри водителю. Об этом сообщил Telegram-канал «4 канал. Екатеринбург. Новости».

«Отдельная огромная благодарность и восхищение нашими мужчинами», — поделилась девушка, ставшая свидетельницей происшествия.

На видео, снятом очевидцами, видно, как несколько человек дружно переворачивают иномарку и пытаются помочь выбраться заблокированному в салоне водителю.

По данным источника, скорая помощь и полиция прибыли на место оперативно. Мужчину вскоре госпитализировали в реанимацию.

До этого стали известны подробности аварии. По словам очевидцев, водитель BMW при выезде с парковки не справился с управлением. В результате автомобиль столкнулся с Mitsubishi, после чего перевернулся и оказался на крыше. В Госавтоинспекции региона подтвердили факт происшествия и уточнили, что в салоне BMW находились двое детей. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Ранее стало известно о причинах ДТП, собравшего 30-километровую пробку на М-4 «Дон».