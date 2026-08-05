Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Автомобили

В Москве загорелся китайский электрокар

Mash: китайский электрокар Zeekr 001 самозагорелся в Москве
Telegram-канал Mash

В Москве самопроизвольно загорелся китайский электрокар Zeekr 001. Инцидент произошел на территории поселка «Покровские холмы», сообщает Telegram-канал Mash.

«По словам очевидца, сначала из-под авто послышались щелчок и шипение, далее повалил дым, начался пожар. Подручные средства в виде воды из садового шланга не помогли — к приезду пожарных машина выгорела полностью», — говорится в посте.

На видео, опубликованных каналом, запечатлен процесс тушения автомобиля.

Электрокар Zeekr 001 — премиальный спортивный электромобиль от китайского концерна Geely. Первый прототип электромобиля был представлен 16 апреля 2021 года[.

Машина имеет мощный мотор (от 272 до 789 сил), разгон до 100 километров в час за 3,8 секунды, пневмоподвеску и реальный запас хода до 450 км. Цены на рынке России стартуют примерно от 3,4 млн рублей за подержанные или новые модели. Был представлен в России 1 сентября 2023 года, в страны Европы поставляется с 2022 года.

Ранее технический состав загорелся в метро Нью-Йорка.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Биткоин по закону. Что теперь можно делать с криптовалютой в России, а что запрещено
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!