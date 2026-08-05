Представители директора «Уралдронзавода» рассказали о его состоянии после покушения

На Урале подтвердили сообщение о взрыве автомобиля Владимира Ткачука

В официальном Telegram-канале генерального директора завода по производству дронов «Уралдронзавод» Владимира Ткачука «Повернутые на войне» подтвердили информацию о подрыве Mercedes.

«На нашего главадмина и гендиректора Уралдронзавода Владимира Ткачука было совершено покушение. Сейчас он находится в реанимации в стабильном состоянии», — говорится в публикации.

5 августа в Свердловской области в поселке Большой Исток произошел взрыв автомобиля Mercedes. В результате инцидента сильно пострадал бизнесмен и создатель дронов «Упырь» Владимир Ткачук. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. В результате происшествия погиб водитель-охранник Ткачука.

Также выяснилось, что автомобиль взорвался из-за предварительно заложенного взрывного устройства. Машина полностью сгорела.

Ранее был задержан виновник пожара на АЗС в Ростове-на-Дону.