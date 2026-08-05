Mercedes-Benz гендиректора «Уралдронзавода» подорвали с помощью взрывного устройства

Под автомобиль Mercedes-Benz 35-летнего Владимира Ткачука, генерального директора «Уралдронзавода» по предварительным данным, заложили взрывное устройство. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Взрыв произошел сегодня утром в поселке Большой Исток Сысертского округа. Предварительно, под Mercedes-Benz 35-летнего Владимира Ткачука, гендиректора «Уралдронзавода», заложили взрывное устройство. После детонации машина полностью сгорела», — сообщает канал.

По предварительным данным, водитель-охранник бизнесмена не выжил в результате происшествия. Обстоятельства взрыва выясняются. Официальных комментариев от правоохранительных органов и самого предприятия пока не поступало.

До этого был задержан мужчина, который стал виновником пожара на АЗС в Ростове-на-Дону. Им оказался 43-летний приезжий из Мелитополя. По словам мужчины, он приехал на заправку в Ростов-на-Дону с целью покупки топлива и перепродажи его у себя на родине.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону сгорела АЗС вместе с 21 автомобилем.