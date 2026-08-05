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Автомобили

На российском рынке появился новый кроссовер Exlantix ЕТ8 за 7,5 млн рублей

В России начались продажи нового кроссовера Exlantix ЕТ8 за 7,5 млн рублей
Esteo

Российский бренд Esteo вывел на рынок России новую модель под суббрендом Exlantix, большой кроссовер ET8, Как сообщает пресс-служба компании, автомобиль уже доступен в дилерских центрах.

«Премиальный автомобильный бренд Esteo объявляет о старте продаж нового полноразмерного гибридного внедорожника Exlantix ET8. Модель уже доступна для приобретения в официальных дилерских центрах бренда, а также для заказа через цифровые сервисы Esteo», — сообщает пресс-служба.

Длина новинки — 5205 мм, ширина — 1998 мм, высота — 1800 мм, колесная база — 3120 мм. Модель является последовательным гибридом, в основе которого лежит турбомотор 1.5 TGDI, выполняющий роль генератора. Суммарная отдача силовой установки составляет 469 л.с. и 634 Нм.

В комплектацию входят панорамная крыша, 15,6-дюймовый потолочный дисплей, трехзонный климат-контроль с очисткой и ионизацией, зимний пакет, 30-дюймовый мультимедийный экран, Wi-Fi, две беспроводные зарядки, аудиосистема с 23 динамиками и сабвуфером, 10 подушек безопасности.

Рекомендованная розничная цена кроссовера Esteo Exlantix ET8 в единственной, но максимально богатой комплектации равна 7,5 млн рублей.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

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