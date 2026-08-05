Возрожденная дореволюционная марка «Руссо-Балт» выпустит премиум-седан

Пермский автопроизводитель «Руссо-Балт», возродивший историческую дореволюционную автомобильную марку, выпустит представительский седан. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал официальный представитель компании.

«Это будет полностью электрический седан представительского класса с полным приводом в базовой версии. Кузов автомобиля мы планируем выполнить из нержавеющей стали. Расчетная мощность силовой установки составит 550 л.с.», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе компании.



По словам представителя «Руссо-Балта», выход новинки на рынок запланирован на 2027–2028 год. Конкретные сроки будут названы позже — компания уточнит их по итогам завершения разработки, тестовых испытаний и сертификации. Название модели в «Руссо-Балт» пока также не называют.



Сейчас у «Руссо-Балта» в разработке находится три модели. Первой к серии близок электрический фургон Ф200, его поставки запланированы на январь 2027 года по цене от 6,5 млн рублей. Также компания разрабатывает электрический кроссовер С55 с двумя моторами суммарной мощностью в 550 л.с., полным приводом и кузовом из нержавеющей стали, но его премьера перенесена. Также в планах 12-местный микроавтобус на базе фургона, его дебют ожидается во второй половине 2027 года.



Исторические автомобили «Руссо-Балт» производились с 1909 по 1918 год в Российской империи, и за это время было выпущено несколько сотен машин.

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