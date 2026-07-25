В Самарской области электричка протаранила оказавшийся на путях Haval

Самарское МЧС сообщило о столкновении электрички с легковушкой на переезде

В Самарской области сегодня днем пригородная электричка протаранила оказавшийся на железнодорожных путях легковой автомобиль, в результате один человек не выжил. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Из публикации следует, что сообщение об инциденте поступило на пульт диспетчерской в 16:17. После этого на место происшествия выехали спасатели. В ликвидации последствий ЧП задействованы 28 человек и девять единиц техники.

«Причины происшествия устанавливают правоохранительные органы», — добавили в главном управлении МЧС по региону.

Столкновение произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде в районе села Печерские Выселки в Сызранском муниципальном районе Самарской области.

В результате один человек не выжил, еще один получил травмы различной степени тяжести. Telegram-канал «112» уточняет, что оказавшийся на путях автомобиль был марки Haval.

Вблизи села Печерские Выселки на Куйбышевской железной дороге находятся линия Самара — Жигулевское море — Сызрань, разъезд Печерский Берег и станция Правая Волга.

Ранее в Саратовской области столкнулись пассажирский поезд и автомобиль.