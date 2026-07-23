Бампер всмятку, лобовое вдребезги: появились фото с места жесткого ДТП на Сахалине

На Сахалине на фото попали последствия жесткой аварии

На Сахалине на трассе между Анивой и селом Таранай произошло жесткое ДТП с участием Nissan Terrano и Toyota Corolla Fielder. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчета» со ссылкой на пресс-службу управления пожарно-спасательной службы Сахалинской области.

Последствия авария попали на фотографии. От удара внедорожник съехал в придорожный кювет, а японский универсал остался на проезжей части. Обе машины получили значительные повреждения. У Toyota полностью раздроблен бампер и разбито лобовое стекло. У Nissan смят капот.

По данным источника, спасатели оперативно осмотрели место столкновения, оказали помощь прибывшим медикам, а затем отключили аккумуляторные батареи в обоих автомобилях, чтобы предотвратить возможное короткое замыкание и возгорание.

В результате ДТП травмы получил водитель Toyota Corolla Fielder — мужчина был госпитализирован. Обстоятельства и причины аварии в настоящее время устанавливаются.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке Toyota зажало между автобусом и легковушкой.