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Московских электросамокатчиков ждет масштабная проверка на дорогах и тротуарах

ГИБДД Москвы проведет рейд по электросамокатам и другим СИМ 23 июля
PavelKant/Shutterstock/FOTODOM

В Москве завтра пройдет массовая проверка водителей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает издание «Крылатское.ру» со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Профилактический рейд «СИМ» состоится 23 июля на улицах и тротуарах столицы. Инспекторы проверят соблюдение правил дорожного движения, напомнят о необходимости спешиваться при пересечении проезжей части, а также о требованиях дорожных знаков и сигналов светофоров. Особое внимание уделят детям и подросткам, для которых электросамокаты являются источником повышенной опасности.

В Госавтоинспекции подчеркивают, что такие мероприятия носят прежде всего профилактический характер и направлены на снижение аварийности с участием средств индивидуальной мобильности.

В сообщении отмечается, что власти многих мегаполисов мира принимают меры для повышения безопасности движения электросамокатов. В частности, в Риме, Милане, Лондоне, Хельсинки и Берлине созданы выделенные геозоны с ограничением скорости или полным запретом на проезд, внедрены алкозамки, введены обязательные номерные знаки и оформлены ограниченные лицензии для операторов. В России ограничения на использование электросамокатов действуют во многих городах, они устанавливаются местными властями.

Ранее электросамокат вспыхнул в московской многоэтажке.

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