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Автомобили

Вооруженный таксист на Ford Mondeo угрожал оскорбившим его детям

Под Владимиром вооруженный таксист угрожал детям за оскорбительные слова
СУ СК РФ по Владимирской области

Четыре подростка (трое — в возрасте 12 лет, один — 10 лет) шли по улице города Лакинска Владимирской области, когда мимо них проехал таксист на автомобиле Ford Mondeo, обрызгав их водой из лужи. Один из мальчиков выразил недовольство, что было услышано водителем машины, сообщает СУ СК России по Владимирской области.

Разозлившийся мужчина на автомобиле задним ходом подъехал к оскорбившим его детям и в открытое окно направил на них с близкого расстояния пневматическое оружие. Подростки испугались и рассказали о случившемся взрослым. Теперь водителя такси будут судить за угрозы по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Статья предусматривает наказание от 480 часов обязательных работ до двух лет лишения свободы.

До этого в Махачкале водитель запер пассажиров в раскалённом автобусе из-за просьбы включить кондиционер.

Инцидент попал на видео. На кадрах виден переполненный салон общественного транспорта. Также слышно, как пассажиры возмущаются из-за того,что водитель не согласился выключить кондиционер, заблокировал двери и вышел из автобуса, оставив людей в духоте. Сам он отошел на тротуар и присел на корточки.

Ранее бородачи заехали на двух Mercedes-Benz к паперти собора в Краснодаре.

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