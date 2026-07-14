В Южно-Сахалинске горожане наказали водителя пакетами с отходами

Жители многоквартирных домов в Южно-Сахалинске закидали мусорными пакетами автомобиль, помешавший проезду мусоровоза. Об этом сообщил Telegram-канал «АСТВ.ру — новости Сахалина и Курил».

Возмущенные горожане не стали дожидаться приезда эвакуатора или полиции, а сложили пакеты с отходами прямо на припаркованную машину нарушителя. Судя по кадрам, попавшим в соцсети, автомобиль оказался буквально завален мешками с бытовым мусором.

В региональном управлении МВД информацию об инциденте пока не комментируют. Обратился ли владелец автомобиля в полицию с заявлением о порче имущества, неизвестно. Кроме того, до сих пор неизвестно, удалось ли коммунальным службам вывезти накопившиеся отходы.

До этого на видео попало, как пьяная водительница устроила истерику сотруднику ГИБДД. Камера патрульного автомобиля запечатлела инцидент.

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