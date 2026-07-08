«КамАЗ» признался, кого тайно тестирует в своих цехах

ПАО «КамАЗ» планирует выйти на рынок с антропоморфными роботами собственной разработки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на технического директора компании Витольда Коморовского.

По его словам, сейчас «КамАЗ» пилотирует разработку внутри компании. «Я думаю, что к концу 2026 года или в 2027 году выйдем с предложением на рынок. Это антропоморфные манипуляторы с пропорциями, повторяющими человеческие руки», — цитирует Коморовского ТАСС. «Мы, как автопроизводитель, хотим стать чуть-чуть производителем роботов и прийти на этот рынок со своим решением», — добавил он.

Из материалов к выступлению следует, что такие манипуляторы выполняют операции, которые сегодня делает человек руками. Их гибкость и антропометрия соответствуют параметрам человеческой руки. В роботах предусмотрены сменные захваты для быстрой перестройки под новые операции и телеоперация для удаленного управления и обучения новым навыкам.

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