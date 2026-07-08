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В Госдуме предложили продавать российские электромобили в трейд-ин

Депутат Новичков предложил запустить программу трейд-ин для российских электромобилей
William Barton/Shutterstock/FOTODOM

В России может появиться программа трейд-ин для стимулирования спроса на отечественные электромобили, сообщает ТАСС. С инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Новичков.

Главная идея — запустить специальную программу трейд-ин, которая позволит обменивать старые автомобили с двигателем внутреннего сгорания на новые российские электромобили с доплатой. Это, по мнению депутата, поможет гражданам совершить переход на экологичный транспорт более удобно и без значительных финансовых потерь.

Помимо этого, Новичков выделил еще две ключевые задачи. Первая — введение грантов для научных разработок, направленных на адаптацию электрокаров к суровым климатическим условиям страны, особенно к сибирским морозам. Вторая — субсидирование установки быстрых зарядных станций в регионах. Отсутствие развитой инфраструктуры, особенно за пределами городов, остается главным барьером для потенциальных покупателей.

До этого москвич изобрел «солнечный» автомобиль, чтобы решить проблему с бензином.

Самодельный транспорт ближе к мопеду — именно так его классифицируют Правила дорожного движения. Максимальная скорость новинки не превышает 50 км/ч, что вполне достаточно для городских маршрутов. В солнечную погоду запас хода может достигать 400 км в день.

Ранее сообщалось, что российские автодилеры оказались не готовы к ажиотажному спросу на электрокары.

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