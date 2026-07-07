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Российские автомобилисты высмеяли индийский бензин

Российские водители заявили об изменении звука двигателя от индийского бензина
Алексей Даничев/РИА Новости

В Сети появился шуточный видеоролик, в котором водитель высмеивает бензин индийского производства. Кадры опубликовал Telegram-канал «Контрольная закупка».

«Индийский бензин меняет звук двигателя в авто россиян. Причем это происходит сразу после заправки», — сообщает канал.

Судя по видео, водитель заводит двигатель, после чего открывает капот и под которого слышится известная индийская песня.

До этого стало известно, что россияне начали искать способы приготовление бензина в домашних условиях. Это доказывает статистика запросов в интернете.

Кроме того, в Telegram появились каналы с накрученными подписчиками и фейковыми отзывами, где предлагают «очень качественное» топливо из Германии. Мошенники утверждают, что якобы ввозят в Россию бензин премиум-класса из Европы и продают его по принципу «закладки» — как запрещенные вещества.

Схема выглядит так: клиент переводит 6 тыс. рублей предоплаты, после чего получает координаты места с «секретным бензовозом» и кодовое слово. Это слово нужно назвать водителю фуры — после этого можно залить полный бак элитного горючего.

Ранее на видео попал владелец Toyota Camry, заливавший бензин в пакет на АЗС.

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