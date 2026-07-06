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«Я в шоке»: таксист на Lada Priora влетел в машину за 65 млн рублей на МКАД

В Москве Lada Priora врезалась в Lamborghini Revuelto за 65 млн рублей
Кадр из видео/Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы»

В Москве на МКАД Lada Priora влетела в Lamborghini Revuelto. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

«Неужели Priora в Revuelto заехала? На Priora в Revuelto заехать это же такая яма, не? Я в шоке, честно сказать», – говорит водитель Mercedes, который стал очевидцем ДТП.

По данным канала, авария произошла на 43 километре МКАД. На кадрах, которые снял водитель, видно, что в результате столкновения машины получили повреждения. Также отмечается, что Lamborghini Revuelto, в который влетел таксист на Lada, стоит более 65 млн рублей. Стоимость причиненного в результате ДТП ущерба неизвестна.

До этого в Карелии Lada с людьми опрокинулась в серьезной аварии. На кадрах видно, что машина получила серьезные повреждения, при этом в момент аварии автомобильные детали разлетелись по сторонам. На фото заметно, что у транспорта полностью смят и разбит кузов, крыша, треснуты стекла. На месте ДТП собрались люди. В результате произошедшего водитель Lada получил травмы, несовместимые с жизнью, его 17-летний пассажир не пострадал.

Ранее автомобиль вспыхнул на ТТК в Москве.

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